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Viernes, 04 de septiembre de 2026
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Donald Trump

"Lo que hemos hecho es asombroso, tomamos Venezuela y esencialmente hemos tomado el control de Irán": Donald Trump

septiembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos - Foto: EFE
La afirmación de Trump coincide temporalmente con la firma de un histórico acuerdo petrolero entre Washington y el régimen "interino" de Venezuela.

Este viernes 4 de septiembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, evaluó la gestión de su gobierno en política exterior frente a la prensa.

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Desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, el ejecutivo republicano comparó la situación de Irán con los acontecimientos de Venezuela.

Al respecto, el mandatario de la Unión Americana sostuvo: “Lo que hemos hecho es asombroso, nos apoderamos de Venezuela y esencialmente hemos tomado el control de Irán".

La afirmación de Trump coincide temporalmente con la firma de un histórico acuerdo petrolero entre Washington y el régimen "interino" de Venezuela.

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El histórico acuerdo petrolero binacional anunciado entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la jefa encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, contempla una profunda reforma en la cooperación energética mutua con una vigencia de 25 años.

En ese sentido, Estados Unidos asume el control mayoritario de 17 yacimientos petroleros estratégicos en Venezuela.

Esto equivale a 65.000 millones de barriles de crudo, lo que representa cerca de una quinta parte del total de las reservas de Venezuela.

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Según Trump, el crudo se venderá a precios de mercado y que supervisará los fondos para beneficiar a ambos países.

Hasta el momento, la relación entre Donald Trump y Delcy Rodríguez ha experimentado un giro radical, consolidándose como un acercamiento pragmático y de "reconocimiento bilateral".

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