La posible razón por la que aumentó la presencia de agentes del FBI en Venezuela ¿Irán por Diosdado Cabello?

Reportan el aumento de la presencia de funcionarios del FBI, un aumento del despliegue que la agencia tiene en este país, pero que no ha explicado de momento la razón de este movimiento. Cabe recordar la recompensa que hay por la cabeza de Diosdado Cabello. La razón podría ser, según el periodista David Placer, para un operativo que sirva para dar con la captura de Valentín Santana, el líder del colectivo ‘La Piedrita’, uno de los brazos represores del régimen venezolano que viene desde Hugo Chávez.