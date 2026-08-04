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Martes, 04 de agosto de 2026
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Zulia

El creador de contenido venezolano 'Elvis Cobra' resultó gravemente herido tras ser arrollado en Zulia

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Creador de contenido venezolano 'Elvis Cobra' - Fotos: X
Creador de contenido venezolano 'Elvis Cobra' - Fotos: X
Tras caer tendido en el pavimento, este creador de contenido de género 'comedia' fue trasladado de emergencia al Hospital General del Sur en Maracaibo.

El creador de contenido venezolano 'Elvis Cobra' resultó gravemente herido tras ser arrollado en Maracaibo, el pasado lunes 3 de agosto.

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La situación se registró en la avenida principal del barrio Sur América, parroquia Marcial Hernández, municipio San Francisco, estado Zulia.

Según reportes, 'Elvis Cobra' fue atropellado de frente por una camioneta mientras caminaba por la vía pública.

Tras caer tendido en el pavimento, este creador de contenido de género 'comedia' fue trasladado de emergencia al Hospital General del Sur en Maracaibo.

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Ingresó con un cuadro delicado que incluye una herida abierta en el lado derecho del rostro y diversos traumatismos.

De momento, este creador de contenido, famoso en Venezuela por su forma de multiplicar y dividir de manera errónea, se encuentra bajo observación médica.

En video quedó registrado el momento en que varias personas intentan asistir al creador de contenido, quien se encuentra adolorido en el suelo.

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A su vez, un transeúnte narra con indignación que una ambulancia en el lugar no quiso prestar apoyo a 'Elvis Cobra'.

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