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Viernes, 14 de agosto de 2026
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Terremoto en Colombia

La angustiosa búsqueda de una mujer que espera encontrar a su prometido bajo los escombros en Pereira: se iban a casar este fin de semana

agosto 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Rescatistas en Pereira / FOTO: Captura de pantalla
Rescatistas en Pereira / FOTO: Captura de pantalla
Juan Felipe Giraldo se hospedaba en un hotel ubicado cerca del centro de Pereira.

Juan Felipe Giraldo, un joven de Bogotá que se encontraba en Pereira, está desaparecido desde el terremoto registrado el lunes en la ciudad. Su prometida, Natalia Patiño, contó a La FM cómo familiares, organismos de rescate y voluntarios continúan trabajando para encontrarlo. La pareja planeaba casarse este fin de semana.

Patiño explicó que Giraldo se hospedaba en un hotel ubicado cerca del centro de Pereira. Alrededor de las 5:30 de la madrugada del lunes, le envió un video desde el lugar para avisarle que había llegado bien. Posteriormente, las imágenes permitieron establecer en qué sitio se encontraba cuando ocurrió el sismo.

Una de las recepcionistas del hotel, quien logró sobrevivir, proporcionó el registro de huéspedes de aquella noche, confirmando que Giraldo se encontraba allí. Ese mismo día, la familia recibió información sobre un supuesto rescate en el que habría sido encontrado con vida. Ante esto, sus suegros viajaron inmediatamente a Pereira acompañados por el jefe de Giraldo.

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Sin embargo, tras buscarlo en hospitales, albergues y Medicina Legal sin obtener resultados, la familia volvió a enfrentar la incertidumbre. Patiño señaló que, durante los últimos días, los rescatistas construyeron un túnel en la zona donde estaba el hotel para determinar de dónde provenían algunos sonidos que podrían indicar la presencia de sobrevivientes entre los escombros.

“Se escucha que hay vida, no se sabe cuántas personas, no se sabe en qué lugar exactamente”, explicó Patiño. También indicó que la remoción de los escombros se realiza cuidadosamente, con el objetivo de evitar poner en riesgo a quienes posiblemente continúen con vida bajo la estructura.

Natalia Patiño describió a su prometido como un hombre alegre, divertido y amante de las actividades al aire libre. Entre sus aficiones están montar bicicleta y motocicleta, además de tocar la batería.

Según relató, Giraldo es muy cercano a sus padres, hermanos y abuela, y también suele compartir tiempo con sus amigos. Desde que se conoció su desaparición, la familia ha recibido numerosas muestras de solidaridad por parte de compañeros de trabajo, jefes y personas que, aunque llevaban tiempo sin tener contacto con ellos, se han unido a la búsqueda y han expresado su apoyo.

La emergencia que enfrenta Colombia tras el sismo de magnitud 7,4, registrado el pasado lunes con epicentro en San José del Palmar, Chocó, continúa dejando cifras devastadoras. Mientras los organismos de socorro mantienen las labores de búsqueda y rescate, las autoridades actualizan los datos de las personas afectadas y de los daños ocasionados por el movimiento telúrico.o

De acuerdo con el más reciente balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte a las 6:30 a. m. de este viernes 14 de agosto, el terremoto ha afectado a 15 departamentos y 426 municipios del país. En total, 45.523 familias, equivalentes a 102.263 personas, han resultado afectadas.

285 personas fallecidas por el terremoto y 379 desaparecidas

La emergencia deja hasta el momento 285 personas fallecidas y 3.975 heridas. Del mismo modo, 379 personas permanecen desaparecidas, mientras que los organismos de socorro han logrado rescatar a 354 personas durante las labores desplegadas tras el terremoto.

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