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Pasaporte

Pasaporte en Bogotá: esta es la lista de SuperCADE habilitados para la expedición del documento

julio 28, 2026
Por: David Lozano
Pasaporte colombiano - Foto EFE
Pasaporte colombiano - Foto EFE
Para realizar la solicitud del pasaporte, es indispensable contar con una cita previa, la cual debe agendarse a través del portal oficial de la Cancillería.

 

La Alcaldía Mayor de Bogotá y el Ministerio de Relaciones Exteriores renovaron el convenio que permite la expedición de pasaportes en siete puntos de la red CADE de la ciudad, garantizando la continuidad del servicio hasta diciembre del presente año.

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La renovación de esta alianza asegura que los ciudadanos sigan accediendo al servicio de forma más fácil y rápida, fortaleciendo un modelo que marcó un precedente en el país al permitir que las personas pudieran expedir el pasaporte fuera de las sedes de la Cancillería.

Desde su puesta en marcha, esta estrategia ha permitido brindar más de 250.000 soluciones a los ciudadanos, acercando los servicios a diferentes zonas de Bogotá y facilitando los trámites para miles de personas.

Asimismo, la extensión de este convenio otorga un periodo de transición para que el próximo Gobierno Nacional pueda evaluar, fortalecer y proyectar este modelo de articulación entre la Nación y el Distrito, en beneficio de la ciudadanía.

¿Cuáles son los puntos habilitados para la expedición del pasaporte?

En Bogotá hay cinco CADE y dos SuperCADE en los cuales podrá realizar este trámite:

  • SuperCADE Las Américas: Carrera 86 No. 43-55 sur.
  • SuperCADE Calle 13: Avenida Calle 13 No. 37-35.
  • CADE Fontibón: Diagonal 16 No. 104-51, oficina 101, Centro Comercial Viva Fontibón.
  • CADE Santa Lucía: Avenida Caracas No. 41B-30 sur.
  • CADE Tunal: Carrera 24C No. 48-94 sur, Centro Comercial Tunal, entrada 1, locales 58 y 59.
  • CADE Servitá: Calle 165 No. 7-52.
  • CADE La Gaitana: Transversal 126 No. 133-32.

Cabe resaltar que, la atención para la solicitud y la entrega de pasaportes se prestará de lunes a viernes, entre las 7:00 a. m. y las 12:00 m., y de 1:00 p. m. a 3:00 p. m.

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En ese sentido, se debe tener en cuenta que, para realizar la solicitud del pasaporte, es indispensable contar con una cita previa, la cual debe agendarse a través del portal oficial de la Cancillería. Para la entrega del documento no se requiere cita.

Finalmente, la expedición del pasaporte en los puntos de la Red CADE no tiene ningún costo adicional para los ciudadanos, ya que la Cancillería mantiene las mismas tarifas y condiciones de atención que ofrece en sus sedes.

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