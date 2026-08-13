"Confío en este proceso": Delcy Rodríguez tras final de primer ciclo de diálogo entre el régimen y la Asamblea de 2015 en Venezuela

Delcy Rodríguez confirmó que confía en el proceso de diálogo que se tiene abierto entre el régimen venezolano y un sector de la oposición.

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La jefe del régimen venezolano se pronunció después de que las delegaciones acabaran su primera ronda de conversaciones en Caracas con acuerdos sobre la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la recuperación de activos venezolanos en el exterior.

“Confío en que este proceso contribuya a construir un camino para la mejor convivencia democrática entre los distintos sectores políticos del país y que se traduzca en beneficios concretos para los venezolanos”, afirmó Rodríguez en un mensaje difundido en X en el que nombró lo ocurrido como un “primer paso”.

Estas palabras surgen tras seis días de reuniones entre representantes del régimen de Venezuela y dirigentes ligados a la Asamblea Nacional electa en 2015.

Las conversaciones tienen el apoyo de Estados Unidos y quieren establecer acuerdos en materia institucional, económica y social.

Uno de los compromisos más importantes al que se llegó fue en iniciar un proceso para renovar a todos los magistrados del TSJ. Las partes de igual forma acordaron impulsar cambios a la legislación que regula el máximo tribunal venezolano.

El acuerdo cobra vital importancia ya que el TSJ fue señalado durante años por sectores opositores y organizaciones internacionales debido a decisiones que se veían favorables al chavismo. La renovación de sus magistrados llega ahora como uno de los primeros resultados concretos de esta nueva etapa de negociación.

Las delegaciones acordaron trabajar en la recuperación de activos venezolanos depositados en el Banco de Inglaterra. Lo informado luego de las conversaciones, es que ambas partes estudiaran mecanismos para usar esos recursos y llevarlos a programas con relación a la atención de la emergencia que se produjo por los terremotos registrados en Venezuela.

No obstante, lo anterior no reúne a todos los sectores contrarios al régimen. La mesa tiene consigo por representantes del chavismo y un grupo opositor al régimen liderado por Dinorah Figuera sin la participación de María Corina Machado, la líder democrática venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz.