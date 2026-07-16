“Colombia cuenta con grandes aliados en ambos partidos del Congreso de los Estados Unidos”: José Manuel Restrepo reafirmó que avanzan las gestiones en Washington para fortalecer relaciones

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y varios ministros designados por Abelardo De La Espriella adelantan lo que se ha denominado una agenda de alto nivel en Washington, con el fin de generar confianza entre los principales actores políticos y reafirmar su compromiso con el fortalecimiento de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos.

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En esta agenda, el vicepresidente y su equipo de trabajo han sostenido diferentes reuniones, pero una de las que más llamó la atención fue la que mantuvieron con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.

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Esta reunión duró cerca de 45 minutos y fue catalogada por los asistentes, entre quienes se encontraba el canciller designado, Omar Bula, como "muy productiva" para fortalecer las relaciones entre ambos países de cara al gobierno entrante.

Sin embargo, este jueves José Manuel Restrepo, por medio de su cuenta de X, afirmó que “en Washington sostuvimos reuniones con congresistas republicanos y demócratas que han acompañado históricamente a nuestro país”.

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Con esto aseguró que abordaron temas de seguridad, inversión, empleo y oportunidades para los colombianos.

“En Washington sostuvimos reuniones con congresistas republicanos y demócratas que han acompañado históricamente a nuestro país.

Compartimos la visión del presidente electo Abelardo de la Espriella sobre una Colombia más segura, con más inversión, más empleo y mayores oportunidades para nuestra gente”, afirmó.

Finalmente, aseguró que siguen trabajando por Colombia y por la recuperación de las relaciones del país.

“Con relaciones fuertes con el Congreso de los Estados Unidos, dejamos atrás la Patria Miseria y empezamos a construir la Patria Milagro”, aseguró.