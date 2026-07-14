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Martes, 14 de julio de 2026
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Ejército de Colombia

Ejército de Colombia rescató a 39 personas secuestradas en Chocó: en la operación murieron dos soldados

julio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Ejército de Colombia - Foto de referencia: EFE
Ejército de Colombia - Foto de referencia: EFE
Las Fuerzas Militares de Colombia extendieron sus condolencias a las familias, seres queridos y compañeros de los soldados fallecidos.

Las Fuerzas Militares de Colombia rescataron a 39 personas que se encontraban secuestradas en el departamento del Chocó, en una operación que dejó como resultado la muerte de dos soldados profesionales.

Las 39 personas recuperaron su libertad tras la intervención del Ejército colombiano y fueron trasladados en helicóptero hasta las instalaciones de la Brigada N.° 15 en Quibdó, capital del departamento de Chocó, según informaron las autoridades militares.

“Gracias a la rápida y decidida acción del @COL_EJERCITO, nuestros 39 compatriotas han recuperado su libertad y fueron trasladados vía helicóptero hasta las instalaciones de la Brigada N.° 15, en Quibdó, Chocó”, indicaron las Fuerzas Militares de Colombia.

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Durante el desarrollo de esta operación, orientada a proteger la vida y la libertad de los ciudadanos, los soldados profesionales Elibert Ducuara Mosquera y Jean Carlos Vallejo Vargas perdieron la vida cumpliendo con su labor. Las Fuerzas Militares destacaron que ambos militares "ofrendaron su vida cumpliendo el más alto deber con la Patria".

En un comunicado oficial, el alto mando militar expresó: "Esa es la esencia del soldado colombiano: servir hasta las últimas consecuencias para defender la libertad, la seguridad y la vida de los colombianos". El mensaje resaltó el sacrificio de los dos uniformados caídos en acción durante la misión de rescate.

Las Fuerzas Militares de Colombia extendieron sus condolencias a las familias, seres queridos y compañeros de los soldados fallecidos. "A sus familias, seres queridos y compañeros les expreso, en nombre de las Fuerzas Militares de Colombia, nuestras más sentidas condolencias. Su sacrificio será honrado con gratitud y jamás será olvidado", señaló el comunicado oficial.

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La operación de rescate evidencia la situación de seguridad que persiste en la región del Chocó, un departamento ubicado en la zona del Pacífico colombiano, que históricamente ha enfrentado desafíos relacionados con grupos armados ilegales y actividades delictivas como el secuestro.

Hasta el momento, las autoridades militares no han proporcionado detalles adicionales sobre las circunstancias específicas del secuestro, la identidad de los responsables o el tiempo que las 39 personas estuvieron privadas de su libertad. Tampoco se han revelado datos sobre las condiciones en que fueron encontradas las víctimas ni información sobre posibles capturas relacionadas con el caso.

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