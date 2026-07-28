Giro diplomático en la región: presidente de Chile se reúne con el vicepresidente electo de Colombia para iniciar nueva etapa de relaciones bilaterales

Las diplomacias de Chile y Colombia dieron este martes un paso decisivo para redefinir sus relaciones bilaterales. En el marco de los actos previos a la toma de posesión presidencial en Lima, el mandatario chileno, José Antonio Kast, sostuvo una reunión oficial con el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, marcando el inicio formal de una nueva era en el mapa político del Cono Sur y la región andina.

​El encuentro contó con la presencia del canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, y del designado ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Omar Bula. Según informó la Presidencia de Chile mediante un comunicado oficial, la cita permitió abordar temas estratégicos de la agenda común, reforzar la cooperación en seguridad y acordar un diálogo fluido entre ambas naciones.

Esta reunión cobra especial relevancia ante la estrategia internacional adoptada por el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien durante su campaña anunció que no realizaría viajes internacionales en la primera fase de su mandato.

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En lugar de eso, el presidente ha dejado que su vicepresidente, José Manuel Restrepo, se encargue de representar al Estado y de las cuestiones externas. Incluso ha dicho públicamente que José Manuel Restrepo es como su “Marco Rubio", comparándolo con el secretario de Estado de los Estados Unidos.

Kast y la fórmula ganadora en Colombia tienen muchas cosas en común. Ambos comparten ideas similares sobre cómo gobernar y qué políticas implementar. Estas ideas incluyen ser duros con el crimen organizado, apoyar el libre mercado y trabajar de cerca con la administración de Donald Trump en Estados Unidos.

Las relaciones bilaterales sufrieron una severa ruptura del lenguaje diplomático tras la victoria electoral de Kast en Chile, cuando el saliente presidente colombiano, Gustavo Petro, lanzó duras descalificaciones en redes sociales tildando al mandatario chileno de "fascista" y haciendo alusiones al pasado de su familia.

Con el triunfo de De la Espriella en las urnas y la inminente posesión del nuevo Ejecutivo colombiano el próximo 7 de agosto, ambas naciones proyectan reactivar los mecanismos de integración comercial, cooperación fronteriza y combate conjunto a la delincuencia transnacional.