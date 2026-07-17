"Una mujer GUERRERA": Abelardo de la Espriella anunció a quien será su ministra de Cultura

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este viernes a Paola Holguín como su ministra de Cultura designada para el gobierno entrante.

"La cultura es la memoria de un pueblo, la expresión de su identidad y una de las mayores fortalezas de Colombia ante el mundo. Por eso presento a Paola Holguín como ministra de Cultura de la Patria Milagro".

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"Una mujer GUERRERA, de la provincia, que asume el reto de dar la BATALLA CULTURAL por la Nación para que el talento colombiano, nuestros artistas, las industrias creativas y las tradiciones que nos unen ocupen el lugar que merecen", aseguró el mandatario electo.

"Su misión será respaldar a los creadores sin distinciones políticas, fortalecer la formación de públicos, dignificar el trabajo de los artistas y hacer de la cultura un verdadero motor de desarrollo, oportunidades y orgullo nacional".

Y agregó que "en la Patria Milagro, nuestros artistas nunca más tendrán que vivir solo por amor al arte. Tendrán un Estado que valore su trabajo, impulse la creatividad y lleve el talento colombiano a los escenarios más importantes del mundo".

Paola Holguín Moreno, senadora del Centro Democrático por 12 años, fue precandidata presidencial hasta diciembre de 2025 renunció a su partido el pasado 18 de junio.

De la Espriella asumirá como presidente el próximo viernes 7 de agosto.