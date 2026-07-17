"Una mujer GUERRERA": Abelardo de la Espriella anunció a quien será su ministra de Cultura
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este viernes a Paola Holguín como su ministra de Cultura designada para el gobierno entrante.
"La cultura es la memoria de un pueblo, la expresión de su identidad y una de las mayores fortalezas de Colombia ante el mundo. Por eso presento a Paola Holguín como ministra de Cultura de la Patria Milagro".
"Una mujer GUERRERA, de la provincia, que asume el reto de dar la BATALLA CULTURAL por la Nación para que el talento colombiano, nuestros artistas, las industrias creativas y las tradiciones que nos unen ocupen el lugar que merecen", aseguró el mandatario electo.
"Su misión será respaldar a los creadores sin distinciones políticas, fortalecer la formación de públicos, dignificar el trabajo de los artistas y hacer de la cultura un verdadero motor de desarrollo, oportunidades y orgullo nacional".
Y agregó que "en la Patria Milagro, nuestros artistas nunca más tendrán que vivir solo por amor al arte. Tendrán un Estado que valore su trabajo, impulse la creatividad y lleve el talento colombiano a los escenarios más importantes del mundo".
Paola Holguín Moreno, senadora del Centro Democrático por 12 años, fue precandidata presidencial hasta diciembre de 2025 renunció a su partido el pasado 18 de junio.
De la Espriella asumirá como presidente el próximo viernes 7 de agosto.