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Martes, 04 de agosto de 2026
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Ayuda humanitaria

Egipto envía cinco toneladas de insumos médicos a Venezuela para atender a los damnificados por los mortales terremotos

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Egipto envió cinco toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela-Foto: ilustración Canva
Egipto envió cinco toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela-Foto: ilustración Canva
El cargamento compuesto por suministros médicos arribó al estado Carabobo para atender la emergencia provocada por los sismos registrados en junio.

Un cargamento de cinco toneladas de ayuda humanitaria proveniente de la República Árabe de Egipto arribó a Venezuela para reforzar la respuesta sanitaria tras la emergencia ocasionada por los intensos terremotos del pasado 24 de junio.

El envío hizo su ingreso por el Aeropuerto Internacional “Arturo Michelena”, ubicado en la ciudad de Valencia (estado Carabobo), tras realizar un vuelo de conexión desde la ciudad de Panamá.

La donación internacional está conformada por un amplio catálogo de medicamentos de alta demanda para atender a la población damnificada y prevenir crisis epidemiológicas en las zonas del desastre.


Analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos, antibióticos y antivirales. Tratamientos especializados como (fármacos para patologías cardiovasculares, afecciones respiratorias, tratamientos digestivos y antiparasitarios), también en ​salud mental y para el dolor (Medicaciones dirigidas al sistema nervioso central y antiespasmódicos).

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La entrega formal contó con la presencia del embajador egipcio en territorio venezolano, Kareem Amin, y fue recibida por delegados de la Cancillería del régimen y autoridades sanitarias locales.

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Según el reporte oficial, el material de asistencia será destinado de forma prioritaria a hospitales de campaña, campamentos de refugio temporal y centros de salud desplegados en los sectores con mayores afectaciones por el doble sismo.

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