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Lunes, 03 de agosto de 2026
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Vuelo

147 migrantes regresan a Venezuela en el primer vuelo desde EE. UU. tras los potentes terremotos

agosto 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Fotografía de archivo de un avión con la bandera de Venezuela - EFE
Fotografía de archivo de un avión con la bandera de Venezuela - EFE
La aeronave aterrizó en la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui.

Un grupo de 147 migrantes venezolanos retornó al país este lunes en el primer vuelo de repatriación procedente de Estados Unidos desde los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

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La aeronave aterrizó en la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui, debido a que varias aerolíneas trasladaron temporalmente sus operaciones tras los daños ocasionados por los sismos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, ubicado en La Guaira.

De los repatriados, 132 son hombres y 15 mujeres. Este corresponde al vuelo número 165 del programa del régimen, Gran Misión Vuelta a la Patria, puesto en marcha tras el acuerdo migratorio suscrito entre Caracas y Washington.

Este lunes 3 de agosto en Venezuela actualizaron el balance de víctimas tras los devastadores terremotos registrados el 24 de junio de 2026.

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Según el reporte del régimen venezolano, la cifra de muertos por los desoladores temblores ascendió a 6.125.

Cabe mencionar que el régimen de Venezuela, en este último balance, no precisa el saldo de heridos, réplicas, entre otros.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

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Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De momento, La Guaira se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros y asistencia humanitaria.

De acuerdo con estimaciones, una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto fuerte que destruya toda una región. Este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política.

 

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