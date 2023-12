Congresista tuvo un ataque cardiaco tras dar un intenso discurso contra Israel en el Parlamento de Turquía

Este martes se vivió una escena dramática en el Parlamento de Turquía luego de que un congresista que estaba dando un encendido discurso contra Israel, se derrumbara en el estrado tras sufrir un ataque cardiaco.

El congresista Hasan Bitmez, del Partido de la Felicidad (Saadet), se encontraba dando un fuerte discurso contra el Estado de Israel por su campaña contra el grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza.

En el discurso, que duró 22 minutos, el congresista turco señaló que el gobierno debería “de transportar municiones a Israel en barcos propiedad de los gobernantes del partido y sus hijos y operados por ellos”.

Además, añadió que “son cómplices de Israel. Tienes la sangre de los palestinos en tus manos, eres el colaborador. Usted recibe una contribución de cada bomba que Israel lanza contra Gaza”.

Bitmez terminó su intervención declarando que “si guardamos silencio, la historia no callará. La verdad no será silenciada si la historia calla. Creen que no importará si se deshace de nosotros. Pero si eres uno de nosotros, no te librarás del tormento de la conciencia. No te librarás del tormento de la historia. Si te salvas del castigo de la historia, no te salvarás de la ira de Dios”.

En el final de su discursó, el cual terminó con un grito hacia luego israelíes diciéndoles que sufrirán “la ira de Alá”, momento después de dar esta efusiva frase se desplomó en medio del estrado.

El congresista, de 53 años, que sufre diabetes, fue de inmediato trasladado al hospital, en donde las autoridades locales informaron que el estado del político turco era crítico.

Por parte, el ministro de Sanidad, Fahrettin Koca, expresó por medio de una publicación que Bitmez fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital de la ciudad de Bilkent de Ankara.

El presidente del Partido de la Felicidad (Saadet), Teme Karamollaoğlu, le comentó a prensa local que la salud del congresista Bitmez continúa en peligro, por lo que les pidió a los ciudadanos mantener al político en sus oraciones.