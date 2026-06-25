Jorge Rodríguez asegura que el número de muertos por el terremoto en Venezuela asciende a 188

Jorge Rodríguez, quien funge como presidente de la Asamblea ilegítima, aseguró este jueves que 188 personas han fallecido por el devastador terremoto que se presentó este miércoles en Venezuela.

El hermano de Delcy Rodríguez agregó, además, 1520 personas resultaron heridas tras los dos terremotos de 7,1 y 7,5 de magnitud.

“En cuanto a lo más importante que es la vida humana, debemos reportar 188 venezolanos fallecidos”, indicó Rodríguez.

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Jorge Rodríguez también aseguró que 157 personas fueron reportadas como desaparecidas y 200 más se encuentran atrapadas entre los escombros.

En cuanto el daño estructural, Rodríguez indicó que 250 edificios, principalmente en el estado de La Guaira, resultaron afectados.

Además, ocho hospitales resultaron afectados y 20 centros comerciales se encuentran deteriorados.

Según reportes de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana de este jueves se presentaron unos 27 sismos, algunos de los cuales superaron la magnitud de 4 en la escala de Ritcher.

Durante la mañana de este jueves, se han registrado movimientos telúricos cerca de Los Teques, San Felipe, Morón y Aroa.

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Delcy Rodríguez, cabeza del régimen venezolano, aseguró en la noche de este miércoles que el número de muertos por los devastadores terremotos en Venezuela era de al menos 164 y 971 heridos.

Las autoridades informaron inicialmente de 32 muertos y más de 700 heridos.