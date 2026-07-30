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Jueves, 30 de julio de 2026
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Estados Unidos y Venezuela
Programa: La Tarde

Marco Rubio y Donald Trump prevén transición en Venezuela, pero ¿será esta posible sin María Corina en las negociaciones anunciadas?

julio 30, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Freddy Superlano, dirigente opositor venezolano y exprisionero político, quien estuvo 18 meses privado injustamente de su libertad, analizó en el programa La Tarde de NTN24 la antesala de los diálogos que se iniciarán este sábado primero de agosto en Venezuela entre el parlamento opositor del 2015 y la asamblea del régimen del 2020.

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