NTN24
Miércoles, 15 de julio de 2026
Miércoles, 15 de julio de 2026
FIFA

Escándalo en el Mundial: Denuncian a Gianni Infantino ante el COI por presuntos “favores políticos” a Estados Unidos

julio 15, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino Foto: EFE
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino Foto: EFE
La ONG británica FairSquiare presentó una queja formal contra el presidente de la FIFA por presuntas presiones del presidente Donald Trump para que levantara la sanción al jugador Balogun.

Una denuncia muy seria está causando un gran impacto en el fútbol mundial durante la Copa del Mundo 2026. La organización de derechos humanos FairSquare se presentó oficialmente ante la Comisión de Ética del Comité Olímpico Internacional para pedir que se investigue a fondo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Lo acusan de usar las reglas del deporte para ayudar a sus amigos políticos.

TE PUEDE INTERESAR:


​La acusación principal apunta a una supuesta violación sistemática del principio de neutralidad, tras la controvertida anulación de la sanción del delantero estadounidense Folarin Balogun en la víspera del crucial choque de octavos de final contra Bélgica.

La ONG presentó un expediente que dice que la FIFA hizo algo inusual. La FIFA aplicó un “periodo de prueba” para no castigar a Balogun por una tarjeta roja que había recibido antes.

FairSquare cree que la FIFA no tomó esta decisión por razones deportivas, sino porque hubo mucha presión política de gente que está cerca del presidente estadounidense, Donald Trump, además, asegura que querían asegurarse de que el equipo de Estados Unidos, que era el equipo anfitrión, tuviera buenas posibilidades de ganar en el torneo.

o

​Adicionalmente, la denuncia habla de un posible conflicto de intereses. Acusa a la administración de Infantino de usar plataformas oficiales de la FIFA para aficionados. Estas plataformas se utilizaron para promocionar sitios web vinculados a la campaña del presidente estadounidense.

o

Aunque las decisiones disciplinarias del Mundial corresponden a la FIFA, Gianni Infantino ostenta el cargo de miembro del Comité Olímpico Internacional desde el año 2020. Por esta razón, el dirigente suizo está sujeto al estricto cumplimiento de la Carta Olímpica, un código ético que prohíbe de manera tajante cualquier tipo de propaganda o injerencia política en el deporte. La FIFA no tiene un control interno adecuado, por lo que los denunciantes han decidido llevar el caso a la autoridad más alta del deporte mundial.

Temas relacionados:

FIFA

Gianni Infantino

Donald Trump

Estados Unidos

Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Graves cuestionamientos por incrementos de votación a favor de Iván Cepeda en zonas de influencia de grupos armados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Es constitucional que el presidente electo se posesione fuera del Congreso de Colombia?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

“Tenemos que pasar mucho trabajo para poder recibir comida”: los relatos tras la tragedia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Tiene Estados Unidos la capacidad para combatir a las fuerzas iraníes y quedarse con el estrecho de Ormuz?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La mayoría de edificios que se cayeron fueron mal construidos por el chavismo”: Tomás Arias

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Jean Claude Bessudo: el pionero que hizo del turismo sostenible una apuesta para transformar la imagen de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Terremoto en Venezuela | Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

"Se necesitaría 20 mil millones para la reconstrucción de Venezuela": economista José Manuel Puente

Departamento de Justicia (EFE) - Claudia Sheinbaum (AFP)
Denuncia

México interpuso denuncias ante la justicia de EE. UU. por la muerte de mexicanos en operativos de ICE

Joan Sebastián Duran Guerrero, joven colombiano asesinado en un operativo del ICE en Maine / FOTO: Captura de pantalla
Colombianos en el exterior

“Lamentablemente no era la persona a quien buscaban”, experto sobre el joven colombiano que murió en un operativo del ICE

Foto referencia: EFE
Estados Unidos e Irán

¿Tiene Estados Unidos la capacidad para combatir a las fuerzas iraníes y quedarse con el estrecho de Ormuz?

Escombros en La Guaira, Venezuela - Foto AFP
Terremoto en Venezuela

Ruinas y silencio: así luce la 'Zona Cero' en Venezuela 20 días después de los terremotos

Más de Deportes

Ver más
Cristiano Ronaldo tras el partido de Portugal en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

"Está más viejo ahora": polémicas declaraciones de jugador de Congo sobre Cristiano Ronaldo tras su debut en el Mundial

Selección de México. (EFE)
Copa Mundial de la FIFA 2022

México se convirtió en el primer clasificado a segunda ronda del Mundial: aseguró primer lugar del grupo por regla clave de la FIFA

Futbol colombiano - Foto: EFE
Fútbol colombiano

Equipo histórico de Colombia sorprende al anunciar el cambio de su escudo

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Foto: Ryan Castro y J Balvin
Música

Tras acompañar a Shakira en inauguración de Mundial, J Balvin y Ryan Castro logran este importante registro musical

Donald Trump y Abelardo de la Espriella (AFP)
Abelardo de la Espriella

“Es un honor para mí darle a Abelardo de la Espriella mi completo y total apoyo”: nuevo mensaje de Trump sobre elecciones en Colombia

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella
Elecciones Presidenciales en Colombia

Iván Cepeda aceptó los resultados de la segunda vuelta presidencial en Colombia que dieron como ganador a Abelardo de la Espriella

Devastador terremoto en Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Elevan a 1.719 el número de muertos tras los devastadores terremotos en Venezuela

Foto: Nayib Bukele
Nayib Bukele

Bukele anunció decomiso de seis toneladas de cocaína en el Pacífico: cuatro colombianos y dos ecuatorianos fueron detenidos

Estrecho de Ormuz - Foto de referencia: Pexels
estrecho de Ormuz

EE. UU. bombardea depósitos iraníes de misiles y drones en respuesta a ataque del régimen contra un buque en el estrecho de Ormuz

Cristiano Ronaldo tras el partido de Portugal en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

"Está más viejo ahora": polémicas declaraciones de jugador de Congo sobre Cristiano Ronaldo tras su debut en el Mundial

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre