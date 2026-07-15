Escándalo en el Mundial: Denuncian a Gianni Infantino ante el COI por presuntos “favores políticos” a Estados Unidos

Una denuncia muy seria está causando un gran impacto en el fútbol mundial durante la Copa del Mundo 2026. La organización de derechos humanos FairSquare se presentó oficialmente ante la Comisión de Ética del Comité Olímpico Internacional para pedir que se investigue a fondo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Lo acusan de usar las reglas del deporte para ayudar a sus amigos políticos.

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​La acusación principal apunta a una supuesta violación sistemática del principio de neutralidad, tras la controvertida anulación de la sanción del delantero estadounidense Folarin Balogun en la víspera del crucial choque de octavos de final contra Bélgica.

La ONG presentó un expediente que dice que la FIFA hizo algo inusual. La FIFA aplicó un “periodo de prueba” para no castigar a Balogun por una tarjeta roja que había recibido antes.

FairSquare cree que la FIFA no tomó esta decisión por razones deportivas, sino porque hubo mucha presión política de gente que está cerca del presidente estadounidense, Donald Trump, además, asegura que querían asegurarse de que el equipo de Estados Unidos, que era el equipo anfitrión, tuviera buenas posibilidades de ganar en el torneo.

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​Adicionalmente, la denuncia habla de un posible conflicto de intereses. Acusa a la administración de Infantino de usar plataformas oficiales de la FIFA para aficionados. Estas plataformas se utilizaron para promocionar sitios web vinculados a la campaña del presidente estadounidense.

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Aunque las decisiones disciplinarias del Mundial corresponden a la FIFA, Gianni Infantino ostenta el cargo de miembro del Comité Olímpico Internacional desde el año 2020. Por esta razón, el dirigente suizo está sujeto al estricto cumplimiento de la Carta Olímpica, un código ético que prohíbe de manera tajante cualquier tipo de propaganda o injerencia política en el deporte. La FIFA no tiene un control interno adecuado, por lo que los denunciantes han decidido llevar el caso a la autoridad más alta del deporte mundial.