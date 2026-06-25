Esta es la plataforma para reportar a personas desaparecidas tras los terremotos en Venezuela: ya van más de 40.000 registros

Se ha habilitado la herramienta “Desaparecidos Terremoto Venezuela”, esta web permite a las familias registrar información de sus seres queridos y facilitar la búsqueda tras los dos sismos que dejó cientos de personas sin localizar.

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Esto sucede tras el terremoto que golpeó a Venezuela el miércoles. Hasta ahora, el desastre natural ha dejado 264 muertos y 971 heridos aproximadamente.

La plataforma digital “Desaparecidos Terremoto Venezuela” es un sistema gratuito creado para recopilar datos importantes que puedan contribuir a la localización de personas desaparecidas.

Hasta el momento se han generado más de 41.000 reportes, de los cuales aún 38.054 siguen sin resolverse y 3.152 ya aparecen como “localizados”.

Según la información disponible, el sistema permite que los familiares ingresen datos básicos de quienes aún no han podido ubicar, con el objetivo de centralizar la información y facilitar posibles coincidencias durante las labores de búsqueda.

¿Cómo reportar a una persona desaparecida?

Para registrar un caso en la plataforma, los usuarios deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar al sitio web habilitado Seleccionar el botón rojo “Reportar a alguien” Completar el formulario con la información solicitada

Para el registro se requiere contar con una fotografía de la persona desaparecida y datos como nombre, apellido, edad, última ubicación conocida y la fecha en la que se perdió el contacto.

Además de los datos personales, la plataforma solicita de manera opcional detalles físicos que puedan ayudar a identificar a la persona, como estatura, contextura, características particulares o señales distintivas.

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Al finalizar el formulario, los familiares deben ingresar sus datos de contacto, como número telefónico o correo electrónico, para recibir información en caso de que alguien reconozca a la persona reportada.

Por último, en la parte inferior de la página web aparece algunas de las personas desaparecidas que ya fueron localizadas y las que siguen sin contacto.