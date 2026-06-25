NTN24
Jueves, 25 de junio de 2026
Jueves, 25 de junio de 2026
Terremoto en Venezuela

Esta es la plataforma para reportar a personas desaparecidas tras los terremotos en Venezuela: ya van más de 40.000 registros

junio 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Terremoto | Foto EFE
Terremoto | Foto EFE
El sistema permite que los familiares ingresen datos básicos de quienes aún no han podido ubicar.

Se ha habilitado la herramienta “Desaparecidos Terremoto Venezuela”, esta web permite a las familias registrar información de sus seres queridos y facilitar la búsqueda tras los dos sismos que dejó cientos de personas sin localizar.

TE PUEDE INTERESAR:

o

Esto sucede tras el terremoto que golpeó a Venezuela el miércoles. Hasta ahora, el desastre natural ha dejado 264 muertos y 971 heridos aproximadamente.

La plataforma digital “Desaparecidos Terremoto Venezuela” es un sistema gratuito creado para recopilar datos importantes que puedan contribuir a la localización de personas desaparecidas.
Hasta el momento se han generado más de 41.000 reportes, de los cuales aún 38.054 siguen sin resolverse y 3.152 ya aparecen como “localizados”.

Según la información disponible, el sistema permite que los familiares ingresen datos básicos de quienes aún no han podido ubicar, con el objetivo de centralizar la información y facilitar posibles coincidencias durante las labores de búsqueda.

¿Cómo reportar a una persona desaparecida?

Para registrar un caso en la plataforma, los usuarios deben seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar al sitio web habilitado
  2. Seleccionar el botón rojo “Reportar a alguien
  3. Completar el formulario con la información solicitada

Para el registro se requiere contar con una fotografía de la persona desaparecida y datos como nombre, apellido, edad, última ubicación conocida y la fecha en la que se perdió el contacto.

Además de los datos personales, la plataforma solicita de manera opcional detalles físicos que puedan ayudar a identificar a la persona, como estatura, contextura, características particulares o señales distintivas.

o

Al finalizar el formulario, los familiares deben ingresar sus datos de contacto, como número telefónico o correo electrónico, para recibir información en caso de que alguien reconozca a la persona reportada.

Por último, en la parte inferior de la página web aparece algunas de las personas desaparecidas que ya fueron localizadas y las que siguen sin contacto.

Temas relacionados:

Terremoto en Venezuela

Sismos

Heridos

Muertos

Desaparecidos

Ayuda

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Colombia se salvó, se salvó por milímetros": Paloma Valencia critica las advertencias de Petro y Cepeda tras el triunfo de Abelardo De La Espriella

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es una pataleta": excanciller peruano ante la postura de Sánchez por triunfo de Keiko Fujimori

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Reducido a cenizas: así quedó lujoso hotel en La Guaira tras impactante terremoto

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez fueron los que vendieron a Maduro": exvicepresidente de Colombia Francisco Santos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿América Latina está experimentando un avance preocupante del populismo autoritario?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

UNESCO amplía su red mundial de reservas de biosfera para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella - AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Recibiré una nación golpeada, pero no derrotada": Abelardo de la Espriella en su discurso después de recibir las credenciales como presidente electo de Colombia

Tim Kaine, senador del partido demócrata - Foto: EFE
Régimen venezolano

"Necesitamos una fecha, un plan y un proceso claro": senador demócrata de EE. UU. Tim Kaine pide elecciones libres en Venezuela

Paloma Valencia, excandidata presidencial - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"Colombia se salvó, se salvó por milímetros": Paloma Valencia critica las advertencias de Petro y Cepeda tras el triunfo de Abelardo De La Espriella

Roberto Sánchez y Keiko Fujimori - Fotos: EFE
Elecciones en Perú

"Es una pataleta": excanciller peruano ante la postura de Sánchez por triunfo de Keiko Fujimori

Abelardo de la Espriella - AFP
Colombia

Experto advierte sobre los principales desafíos que tendrá Abelardo de la Espriella a su llegada al gobierno de Colombia

Más de Actualidad

Ver más
Interdicción de buque por Estados Unidos - Foto: EFE
Buque

EE. UU. revela imágenes de impresionante interdicción marítima a buque sin nacionalidad en el Océano Índico

Impacto de dron ruso en Rumania - AFP
Ataques

La OTAN y la Unión Europea arremeten contra Rusia tras el impacto de un dron en Rumania

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia - Fotos: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

Nuevo mensaje de Trump sobre la victoria de De la Espriella: "Felicitaciones al Tigre, fue un honor respaldarlo; espero que trabajemos juntos"

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Inteligencia Artificial

Magnifica Humanitas, 5

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Interdicción de buque por Estados Unidos - Foto: EFE
Buque

EE. UU. revela imágenes de impresionante interdicción marítima a buque sin nacionalidad en el Océano Índico

Selección Colombia - Foto: AFP
Selección Colombia

Sorpresa en la titular: estos son los elegidos por Néstor Lorenzo para el juego ante Uzbekistán

Impacto de dron ruso en Rumania - AFP
Ataques

La OTAN y la Unión Europea arremeten contra Rusia tras el impacto de un dron en Rumania

José Guerra, economista y exdiputado de la AN / Supermercado en Venezuela - Fotos de referencia: Threads / EFE
Dictadura en Venezuela

Tras 7 años fuera de Venezuela, reconocido economista volvió al país y quedó estupefacto con los precios: "encuentro a Caracas más cara que Washington"

Charles Leclerc | Foto: EFE
Charles Leclerc

De impacto: el piloto Charles Leclerc renovó su contrato con Ferrari y se acerca a romper récord que dejó Michael Schumacher en la escudería italiana

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia - Fotos: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

Nuevo mensaje de Trump sobre la victoria de De la Espriella: "Felicitaciones al Tigre, fue un honor respaldarlo; espero que trabajemos juntos"

Daniel Muñoz | Foto: EFE
Daniel Muñoz

Daniel Muñoz habló de su gol "acrobático" en el triunfo de Colombia: "Esa es una pelota que si la coges bien va al fondo de la red, pero si la coges mal la sacas del estadio"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre