Conmoción mundial por video que muestra una presunta decapitación de un prisionero ucraniano

Varias reacciones en el mundo se han dado este miércoles ante la circulación de un video que muestra una supuesta decapitación de un prisionero de guerra ucraniano. Varias entidades han pedido que se verifique la autenticidad de la grabación aunque han condenado el supuesto hecho perpetrado por las fuerzas rusas en medio de la guerra.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió a los líderes mundiales que condenen los hechos tras la difusión del video en el que habría quedado en evidencia el aparente macabro acto.

“Nadie entenderá que los líderes mundiales no reaccionen. Se requieren respuestas ya”, indicó el mandatario mediante un video que fue publicado en sus redes sociales.

Rusia, entre tanto, se apresuró a reaccionar y pidió que se compruebe la autenticidad de las imágenes. "Por supuesto se trata de imágenes horribles", manifestó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Pero en el mundo de 'fakes' en el que vivimos, la autenticidad de este video debe ser verificada", pidió Peskov.

La misión para los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania afirmó, a su turno, este miércoles que está "horrorizada" por el video que circula en internet de la supuesta decapitación de un prisionero.

“La Misión de Vigilancia de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania está consternada por videos particularmente espantosos publicados en las redes sociales”, mencionó la misión de la ONU en un comunicado.

El organismo describió que en "uno de los videos se muestra una ejecución brutal de un hombre que parece ser un prisionero de guerra ucraniano, mientras que en otro se muestran cuerpos mutilados de presuntos prisioneros de guerra ucranianos".

La Unión Europea (UE) manifestó a su vez que, de confirmarse, las imágenes serían "otro recordatorio brutal sobre la naturaleza inhumana de la agresión rusa".

"La UE reitera su firme compromiso de hacer rendir cuentas a todos los perpetradores y cómplices de crímenes de guerra cometidos en relación con la guerra de Rusia", declaró la portavoz de la UE, Nabila Massrali.

La portavoz, no obstante, agregó que Bruselas no tiene información sobre la veracidad del video. La Agencia AFP, en un sentido similar, informó que no pudo verificar de forma independiente la autenticidad de la grabación.

La guerra en Ucrania comenzó el 24 de febrero de 2022 tras masivos bombardeos lanzados por Rusia contra varias zonas del país, incluida la capital Kiev.