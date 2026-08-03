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Lunes, 03 de agosto de 2026
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Donald Trump

Así fue el duro señalamiento de Trump a empresas petroleras en el que se refirió a situación actual de Venezuela

agosto 3, 2026
Por: Agencia Reuters
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EFE)
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EFE)
Trump criticó la aparición del director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, en el programa de Fox News "Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo".

El presidente Donald Trump acusó el lunes a las empresas ExxonMobil y Chevron de ganar "demasiado dinero" con el aumento de los precios del combustible y dijo que los gigantes petroleros deberían "devolver parte de eso al público", lo que supone una notable ruptura con su habitual alianza con la industria.

“No me gusta”, dijo Trump a los periodistas el lunes, tres días después de que las compañías reportaran ganancias extraordinarias en el segundo trimestre, mientras la guerra en Irán mantiene altos los precios del petróleo. “Chevron, demasiado dinero. ExxonMobil, demasiado. Demasiado dinero”, criticó.

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El lunes por la mañana, Trump criticó la aparición del director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, en el programa de Fox News "Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo" por no reconocer los esfuerzos de su administración para ayudar a la industria petrolera.

“Lo único que convenientemente olvidó mencionar es que, sin la genialidad, la visión, la fortaleza y la estabilidad de la Administración TRUMP, ¡la industria petrolera y nuestro país estarían Muertos”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

“Por ejemplo, expulsaron a Mike y a Chevron de Venezuela , pero ahora han regresado, mucho más grandes y fuertes que nunca, ¡con la intención de hacerse ricos!”, continuó en su mensaje contra las empresas en el que mencionó al país sudamericano.

Chevron ha operado en Venezuela durante más de un siglo. La compañía permaneció en el país cuando el expresidente Hugo Chávez nacionalizó los proyectos petroleros en 2007, mientras que ExxonMobil y ConocoPhillips decidieron retirarse de Venezuela.

Un portavoz del Instituto Americano del Petróleo, una organización comercial que representa a las empresas petroleras, declaró a Reuters que "los precios más altos de hoy se deben a la oferta y la demanda mundiales, así como a la continua incertidumbre en torno al estrecho de Ormuz y otras rutas marítimas críticas, y no a ninguna empresa en particular".

Trump ha convertido la expansión de la producción energética en un pilar fundamental de su agenda.

En general, el sector ha acogido con satisfacción esas políticas, pero Trump también ha presionado repetidamente a los productores para que mantengan bajos los precios del combustible, lo que ha generado tensión entre su impulso por maximizar la producción nacional y sus exigencias de que las empresas limiten sus beneficios cuando suben los precios.

"Más les vale bajar el precio de venta al público, el precio para el consumidor", dijo Trump a los periodistas el lunes, y añadió que los precios del petróleo "se desplomarían" cuando termine el conflicto con Irán.

El aumento del precio de la gasolina, impulsado por la guerra con Irán y la preocupación por el costo de vida, supone un riesgo político para Trump de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre, en las que sus compañeros republicanos intentarán mantener el control del Congreso.

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El precio de la gasolina al por menor, que actualmente ronda los 4,10 dólares a nivel nacional, ha subido más del 30 % desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán a principios de este año.

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