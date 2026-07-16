¿Qué pasaría si Estados Unidos llega a hacer un asalto aéreo masivo contra Cuba?

El Departamento de Defensa de Estados Unidos estaría evaluando diferentes opciones militares para una eventual acción contra el régimen cubano, según información revelada por la cadena CBS. Entre las alternativas estudiadas destaca un posible asalto aéreo que involucraría la participación masiva de tropas norteamericanas. Para hablar sobre este tema, Orlando Gutiérrez, secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana, conversó con La Mañana de NTN24.