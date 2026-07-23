La justicia de Estados Unidos investiga a empresa vinculada a la Asociación de Fútbol Argentino días después de la final del Mundial 2026

La justicia de los Estados Unidos ha puesto la lupa sobre los movimientos financieros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fuera de sus fronteras. El Tribunal de Distrito Sur de Florida requirió información formal en el marco de una investigación preliminar sobre la firma TourProdEnter LLC, la cual actuaba como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior.

La indagación busca determinar si, a través de esta empresa estadounidense, se ejecutaron maniobras de lavado de activos y fraude bancario, lo que salpicaría al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la institución, Pablo Toviggino, quienes ya enfrentan causas judiciales abiertas en los tribunales de Argentina por presunto desvío de fondos.

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En medio del escándalo, medios argentinos como Clarín e Infobae reportaron que agentes del FBI habrían incautado los teléfonos celulares de altos directivos de la delegación argentina en Nueva York, antes de abordar el vuelo de regreso tras disputar la final del Mundial 2026, y citarlos a comparecer el próximo 30 de julio.

Sin embargo, la Asociación del Fútbol Argentino emitió un comunicado oficial a través de su abogado, Gregorio Dalbón, rechazando categóricamente estas versiones:

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“Es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos, como también resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico”, sostuvo el cuerpo deportivo.



En su pronunciamiento, la AFA exhortó a los medios de comunicación a verificar el rigor de la documentación judicial antes de publicar afirmaciones que carecen de respaldo en el expediente.