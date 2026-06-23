Marco Rubio afirma que EE. UU. no aceptará cobro de peajes o cargos en el estrecho de Ormuz tras anuncio del régimen iraní junto a Omán

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este martes que ningún país tiene permitido imponer peajes o tasas en el estrecho de Ormuz, mientras el régimen de Irán intenta obtener ingresos de esta vital vía marítima.

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"Es una vía navegable internacional. Ningún país tiene permitido cobrar peajes o tasas en una vía navegable internacional. Esa es la legislación internacional vigente", afirmó a su llegada el funcionario a los Emiratos Árabes Unidos.

"No creo que tengamos que convencer a nadie por aquí al respecto. Creo que todos los países de esta región estarían de acuerdo con nosotros", agregó.

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Este lunes, Omán y el régimen de Irán anunciaron que van a estudiar los "costes" de la futura administración del estrecho de Ormuz, según un comunicado de ambos países en el que subrayaron "su soberanía sobre sus aguas territoriales" en este paso estratégico.

Teherán ha reiterado que planea cobrar lo que denomina tasas por servicios marítimos por cruzar el estrecho, en lugar de peajes, un plan al que Estados Unidos se opone de plano.

"Las dos partes han acordado continuar su diálogo sobre esta cuestión por medio de un grupo de trabajo conjunto (...) con el fin de llegar a un acuerdo sobre la futura administración de la navegación en el estrecho de Ormuz, sobre los servicios que se prestarán al respecto y sobre los costes asociados, de conformidad con las normas internacionales", indicaron.

El comunicado se publicó al término de una visita a Mascate de una delegación iraní encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, y el negociador jefe, Mohamad Baqer Qalibaf.

La semana pasada, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán anunció que el país impondría lo que denominó tasas de servicio marítimo por cruzar el estrecho.