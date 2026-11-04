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Miércoles, 04 de noviembre de 2026
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Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

"Trump es aún su presidente": la Casa Blanca publica fotografía del mandatario con provocador gesto tras derrota en Elecciones de Medio Término

noviembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Casa Blanca | Foto AFP
Casa Blanca | Foto AFP
Trump acetó la victoria de los demócratas admitió que la guerra con Irán pudo haber influido en la derrota de su Partido Republicano.

La Casa Blanca publicó este miércoles una imagen en reacción a la derrota del Partido Republicano en las Elecciones de Medio Término que se cumplieron el martes pasado en la que el presidente Donald Trump aparece con un temerario gesto.

“Trump aún es su presidente”, escribió la Casa Blanca en una publicación que incluyó la imagen de Trump con un rudo gesto como de desafío.

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Trump elogió el martes a sus rivales demócratas por su victoria en las elecciones de medio término en Estados Unidos y admitió que la guerra con Irán pudo haber influido en la derrota de su Partido Republicano.

"Bueno, les digo esto: felicidades a los demócratas. Hicieron un buen trabajo. (…) Llevaban once años buscando esta victoria y finalmente la consiguieron. Pero no lo veo como un golpe para mí", dijo Trump en una entrevista telefónica con FOX News Democracy 26.

Trump también reiteró que aceptaba los resultados y estaba dispuesto a trabajar con los demócratas ahora que controlarán el Congreso.

“Puedo colaborar con ellos en muchos temas", dijo Trump en la entrevista que logró tener sus primeras reacciones tras las elecciones.

Al mismo tiempo, Trump advirtió que estaba dispuesto a usar su poder ejecutivo para vetar cualquier legislación demócrata que le pareciera inconveniente.

"Pueden enviarme, ya saben, 50 proyectos de ley excelentes que les entusiasman, y yo se los devuelvo con un bonito sello: 'veto'", aseveró.

Trump también reconoció que la guerra en Irán y las demoras en las negociaciones habían contribuido al resultado.

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"Creo que parte de la culpa la tuvo Irán, pero al mismo tiempo, la gente entendió la importancia de lo que he hecho con Irán", dijo Trump a Fox.

Uno de los resultados claves de la jornada fue la victoria del demócrata James Talarico en la lucha por un escaño en el Senado. Los republicanos no habían perdido ese lugar en más de 30 años.

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