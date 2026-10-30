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Jay-Z dará el salto al escenario del Super Bowl 2027: el rapero va a liderar el medio tiempo tras años como productor

octubre 30, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Jay-Z | Foto: EFE
Jay-Z | Foto: EFE
La NFL, Apple Music y Roc Nation ya confirmaron que el artista protagonizará el espectáculo del 14 de febrero, en el SoFi Stadium de California.

Jay-Z va a ser la estrella del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI, que se jugará el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Inglewood, en el área metropolitana de Los Ángeles. La NFL, Apple Music y Roc Nation anunciaron de manera oficial la participación del rapero norteamericano, quien pasará de estar detrás de la producción del evento a ocupar el escenario como artista principal.

El anuncio se hizo el lunes 26 de octubre en la transmisión del partido de Monday Night Football entre los Dallas Cowboys y los Philadelphia Eagles. Las organizaciones difundieron un video en blanco y negro grabado en el estadio, en el que Jay-Z aparece sentado en las gradas con una cabra sobre sus piernas. La publicación incluyó la frase “GOAT's out of the bag”, un juego de palabras que alude a la expresión Greatest of All Time, usada para describir a los mejores de una disciplina.

El músico, que tiene como nombre real Shawn Carter, celebró la noticia y relacionó la presentación con los 30 años de su primer álbum, Reasonable Doubt, publicado en 1996.

Desde Reasonable Doubt hasta estar en el escenario del medio tiempo del Super Bowl, ha sido un viaje. Treinta años de música, trabajo y cultura en el escenario más grande del mundo”, dijo en el comunicado oficial.

La presentación refleja un cambio de papel para Jay-Z, cuya compañía Roc Nation mantiene una alianza con la NFL desde 2019 para asesorar y producir el espectáculo musical del Super Bowl. Desde aquel entonces, la empresa participó en la selección de artistas y en la dirección creativa de uno de los eventos televisivos con mayor audiencia en Estados Unidos.

La primera edición bajo esa colaboración fue la de 2020, cuando Shakira y Jennifer López encabezaron el espectáculo. Posteriormente, el escenario recibió a The Weeknd, Rihanna, Usher, Kendrick Lamar y Bad Bunny, entre otros artistas.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, reveló que desde el inicio de la alianza tenía una petición pendiente para el rapero: que algún día aceptara actuar en el evento. “No podría estar más emocionado de que los aficionados de todo el mundo experimenten el arte, la creatividad y el impacto cultural que llevará al escenario del Super Bowl”, afirmó.

Roc Nation va a ser la productora ejecutiva de la presentación, mientras que Hamish Hamilton estará a cargo de la dirección. Hasta el momento, no se anunciaron artistas invitados ni detalles acerca del repertorio o la puesta en escena.

La elección coincide con la celebración de los 30 años de Reasonable Doubt, disco que marcó el inicio de su carrera discográfica. En 2026, el artista hizo conciertos con entradas agotadas en ciudades como Nueva York, Londres, París y Los Ángeles.

Su participación igualmente llega tras el espectáculo encabezado por Bad Bunny en el Super Bowl de 2026, que consiguió siete premios Emmy de las Artes Creativas y se transformó en la presentación de medio tiempo más galardonada hasta ahora.

Con su confirmación, Jay-Z va a asumir uno de los escenarios musicales de mayor alcance internacional, esta vez desde una posición diferente a la que ocupó en los últimos años en la organización del evento.

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