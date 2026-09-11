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Viernes, 11 de septiembre de 2026
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Ecuador

Ecuador anuncia nuevo toque de queda nocturno para cuatro provincias del país

septiembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Violencia en Ecuador - Foto AFP
Violencia en Ecuador - Foto AFP
La medida de cinco horas se aplicará del 17 al 30 de septiembre en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, ésta última fronteriza con Perú (sur).

Ecuador impondrá un toque de queda nocturno en cuatro provincias costeras golpeadas por la violencia del narcotráfico, con miras a intensificar operaciones militares y policiales, informó el viernes el ministro de Interior, John Reimberg.

La medida de cinco horas se aplicará del 17 al 30 de septiembre en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, ésta última fronteriza con Perú (sur).

"El toque de queda será temporal, focalizado y acompañado de un amplio despliegue de seguridad", escribió Reimberg en X.

La restricción será desde las 00H00 hasta las 05H00 locales (05H00 a 10H00 GMT). "Durante ese tiempo, intensificaremos nuestras operaciones contra las estructuras criminales que pretenden sembrar el miedo y desafiar al Estado", agregó el ministro.

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Ecuador está atrapado en medio de la violencia producto de los enfrentamientos entre organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, el secuestro, el extorsión y la minería ilegal.

La violencia alcanzó su punto más alto en 2025, cuando el país registró 51 muertes por cada 100.000 habitantes, según Insight Crime. Eso equivale a un homicidio por hora.

La nueva ofensiva se da tras la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a Quito en una gira en la que elogió a su "fiel" aliado Ecuador por su combate contra las drogas.

Desde su llegada al poder, el presidente Daniel Noboa ha decretado sendos estados de excepción y toques de queda para fortalecer su guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, la violencia no cede.

Entre enero y julio de este año, en el país hubo más de 4.800 homicidios, de acuerdo con cifras oficiales.

"No vamos a retroceder. No habrá territorios del crimen organizado y, sobre todo, no habrá impunidad", anotó Reimberg.

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