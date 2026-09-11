Ecuador anuncia nuevo toque de queda nocturno para cuatro provincias del país

Ecuador impondrá un toque de queda nocturno en cuatro provincias costeras golpeadas por la violencia del narcotráfico, con miras a intensificar operaciones militares y policiales, informó el viernes el ministro de Interior, John Reimberg.

La medida de cinco horas se aplicará del 17 al 30 de septiembre en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, ésta última fronteriza con Perú (sur).

"El toque de queda será temporal, focalizado y acompañado de un amplio despliegue de seguridad", escribió Reimberg en X.

La restricción será desde las 00H00 hasta las 05H00 locales (05H00 a 10H00 GMT). "Durante ese tiempo, intensificaremos nuestras operaciones contra las estructuras criminales que pretenden sembrar el miedo y desafiar al Estado", agregó el ministro.

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Ecuador está atrapado en medio de la violencia producto de los enfrentamientos entre organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, el secuestro, el extorsión y la minería ilegal.

La violencia alcanzó su punto más alto en 2025, cuando el país registró 51 muertes por cada 100.000 habitantes, según Insight Crime. Eso equivale a un homicidio por hora.

La nueva ofensiva se da tras la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a Quito en una gira en la que elogió a su "fiel" aliado Ecuador por su combate contra las drogas.

Desde su llegada al poder, el presidente Daniel Noboa ha decretado sendos estados de excepción y toques de queda para fortalecer su guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, la violencia no cede.

Entre enero y julio de este año, en el país hubo más de 4.800 homicidios, de acuerdo con cifras oficiales.

"No vamos a retroceder. No habrá territorios del crimen organizado y, sobre todo, no habrá impunidad", anotó Reimberg.