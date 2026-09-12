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Sábado, 12 de septiembre de 2026
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Presos políticos

Óscar Morales López, defensor de DD. HH., fue liberado luego de ser reportado como secuestrado en Caracas tras participar en movilización de familiares de presos políticos

septiembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Óscar Morales López, defensor de DD. HH., fue liberado - Canva y Redes
Óscar Morales López, defensor de DD. HH., fue liberado - Canva y Redes
De acuerdo con las primeras denuncias, hombres armados y vestidos de negro se lo habrían llevado en un vehículo blanco sin placas.

El activista y defensor de derechos humanos Óscar Morales López fue liberado, según confirmó su familia este sábado 12 de septiembre.

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Morales López había sido reportado como secuestrado durante la mañana, después de participar en una movilización de familiares de presos políticos hacia el Palacio de Miraflores, en Caracas. De acuerdo con las primeras denuncias, hombres armados y vestidos de negro se lo habrían llevado en un vehículo blanco sin placas.


La situación generó preocupación entre familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos, debido a que durante varias horas se desconoció su paradero. Su esposa, Josefina Guillén, había exigido información sobre su ubicación y una prueba de vida, mientras distintas voces reclamaban su liberación.

El caso se produjo un día después de la movilización convocada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), cuyos integrantes acudieron a las inmediaciones de Miraflores para exigir respuestas sobre los ciudadanos detenidos por motivos políticos.

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Durante esa jornada, familiares y activistas denunciaron restricciones para acercarse al Palacio de Miraflores y reclamaron la libertad de los presos políticos. Morales López había participado en estas manifestaciones y mostrado públicamente mensajes críticos contra funcionarios del régimen venezolano.

Por ahora, la información sobre su liberación proviene de su entorno familiar, por lo que se espera que posteriormente se conozcan detalles sobre dónde permaneció y las circunstancias en las que fue dejado en libertad.

La liberación ocurre después de varias horas de incertidumbre por el paradero del activista y en medio de los reclamos de familiares de presos políticos, quienes continúan exigiendo información y libertad para los detenidos.

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