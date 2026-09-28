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Lunes, 28 de septiembre de 2026
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DEA

Contundente respuesta de la DEA a NTN24 sobre las extradiciones de criminales colombianos tras el caso de alias ‘Araña’

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
La DEA se refirió sobre las extradiciones de criminales colombianos, a raíz del caso de alias Araña.

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) aseguró en respuesta a NTN24 que continuará apoyando a Colombia y trabajando en conjunto en contra del narcoterrorismo, a raíz de la extradición en días pasados de Geovany Andrés Rojas, alias 'Araña'.

La agencia antidrogas celebró las relaciones diplomáticas con Colombia, que por décadas ha sido destacada.

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"La DEA y las fuerzas del orden colombianas mantienen una colaboración que se remonta a varias décadas, sustentada por el compromiso con nuestra misión común de proteger a nuestros ciudadanos de la violencia y la inestabilidad alimentadas por las acciones de los narcoterroristas y los traficantes de drogas transnacionales", indicó.

A su vez, resaltó que el apoyo hacia Colombia en la lucha contra organizaciones terroristas continuará.

"Seguiremos apoyando los esfuerzos de nuestros socios colombianos, así como de todos nuestros socios internacionales, en su lucha contra estas organizaciones terroristas extranjeras", agregó.

El pasado viernes, las autoridades activaron el operativo para el proceso de extradición de alias Araña, máximo jefe de los Comandos de Frontera y quien anteriormente había participado como gestor de paz.

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Alias Araña fue trasladado desde la estación de Policía de Los Mártires hasta la base militar de CATAM, en Bogotá, desde donde continuó su recorrido hacia Estados Unidos.

Además, la aeronave tuvo una escala en Barranquilla, donde se desarrolló una intervención del presidente Abelardo De la Espriella.

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