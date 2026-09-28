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Lunes, 28 de septiembre de 2026
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Extradición

Se conocen imágenes de alias "Araña" esposado y con cadenas en los pies a su llegada a Estados Unidos tras ser extraditado desde Colombia

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Alias 'Araña' - Foto: EFE
Alias 'Araña' - Foto: EFE
Al criminal se le ve descendiendo de la aeronave en la que fue trasladado desde Colombia al centro penitenciario de San Diego, donde pagará condena.

El pasado viernes fue extraditado a Estados Unidos Geovany Andrés Rojas, alias 'Araña', máximo jefe del grupo criminal Comandos de Frontera y quien anteriormente había participado como gestor de paz gracias a la administración de Gustavo Petro.

Este lunes, el FBI publicó nuevas imágenes de alias "Araña" esposado y con traje de reo a su llegada a territorio norteamericano donde pagará su condena.

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Al criminal se le ve descendiendo de la aeronave en la que fue trasladado desde Colombia al centro penitenciario de San Diego, donde pagará condena.

Además, Rojas aparece con traje de reo color caqui, esposado en las manos y con cadenas en sus pies.

"En coordinación con socios de la aplicación de la ley federal e internacional, Geovany Andres Rojas, también conocido como “Araña”, un nacional colombiano y presunto narcoterrorista de alto nivel y traficante prolífico de cocaína, fue extraditado de Colombia a Estados Unidos el viernes pasado", destacó el FBI de San Diego.

"El 7 de marzo de 2025, un gran jurado federal del Distrito Sur de California emitió una acusación formal sustitutiva de dos cargos contra Rojas, cuyo alias se traduce como "Araña", por conspiración internacional para distribuir cocaína y narcoterrorismo", detalló el Departamento de Justicia.

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Cabe resaltar que alias "araña" fue detenido el 12 de febrero de 2025, en virtud de una Notificación Roja de INTERPOL por delitos relacionados con el narcotráfico. A su vez, la Corte Suprema de Colombia aprobó por unanimidad su extradición en octubre de 2025, pero el presidente colombiano Gustavo Petro suspendió la extradición ese mismo año, mientras Rojas participaba en una nueva ronda de conversaciones de paz entre grupos armados y el gobierno colombiano.

Al asumir en la presidencia, Abelardo de la Espriella, el 26 de agosto de 2026, ordenó que se procediera con la extradición de Rojas.

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