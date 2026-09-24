Xavi y Klopp debutaron como entrenadores de selecciones en Europa: así les fue en la Nations League

En un duelo de nuevos seleccionadores de dos grandes europeos venidos a menos, los Países Bajos de Xavi Hernández salvaron en el descuento un punto (1-1) en su duelo ante la Alemania de Jürgen Klopp, este jueves en Ámsterdam, en la primera jornada del grupo A2.

Felix Nmecha había adelantado en 32' a los alemanes, que resistieron con esa ventaja casi hasta el final, cuando Cody Gakpo igualó para los locales en el 90+2'.

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Todavía doloridos por sus eliminaciones prematuras en el Mundial de Norteamérica, donde ambos cayeron en dieciseisavos de final, neerlandeses y alemanes quedaron en tablas en el inicio de esta nueva era, después de la salida respectiva de sus entrenadores Ronald Koeman y Julian Nagelsmann.

Klopp, que estaba sin equipo desde su larga etapa al frente del Liverpool (2015-2024), se reencontró con este partido con su labor de entrenador pero se quedó con un empate amargo ante Xavi, que también estaba sin equipo desde 2024, cuando acabó su etapa en el Barcelona.

Alemanes y neerlandeses quedan así igualados a un punto en un grupo que lidera en solitario Grecia con 3 unidades, después de su victoria 2-1 en Serbia gracias a un gol de Tasos Douvikas en el 90+5'.

"Cuando los automatismos del juego aún no están completamente asimilados, hay que luchar. Estoy muy satisfecho con muchas actuaciones individuales y también con la pasión, pero podemos jugar mejor al fútbol, sin ninguna duda", dijo Klopp a la cadena alemana RTL.

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El inicio del partido en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam no fue precisamente bueno para la Mannschaft, donde los problemas empezaron incluso antes del pitido inicial, con la baja a última hora de Jamal Musiala por un problema en un muslo durante el calentamiento.

Países Bajos llegó incluso a adelantarse en el marcador en el 13' en un saque de esquina que peinó Virgil Van Dijk, lejos del alcance de Marc-André Ter Stegen, pero la jugada fue revisada en el VAR y, tras unos minutos de suspense, el tanto quedó invalidado.

Una lesión de Kai Havertz, cambiado poco antes de la media hora, se sumó a la lista de percances del arranque de la era Klopp, hasta que el rumbo empezó a cambiar en el 32', cuando Felix Nmecha firmó el primero tras encontrarse un balón rechazado en el área pequeña.

El tanto llegó acompañado de protestas neerlandesas porque Brian Brobbey, que tuvo que ser cambiado, se había lesionado y estaba sentado en el césped durante ese ataque de los alemanes, que no echaron el balón fuera.

Impulsado por la inercia del gol, Alemania estuvo a punto de lograr el segundo antes del descanso, pero Karim Adeyemi envió inexplicablemente alto cuando tenía todo a favor ante el guardameta local, Bart Verbruggen.

En la segunda mitad, Países Bajos sometió a un auténtico asedio a su rival y dispuso de numerosas ocasiones, con el debutante Mexx Meerdink especialmente peligroso con una gran ocasión en el 66' y enviando al palo en el 73'.

Alemania resistía y resistía, pero en el 90+2' el joven Ruben van Bommel, hijo del actual seleccionador belga Mark van Bommel, robó un balón y terminó su contragolpe con un centro que remató de volea en el área Gakpo, para poner el 1-1.