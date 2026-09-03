"El juicio no se va a dar en los términos establecidos": experta sobre moción presentada por la defensa de Maduro

La defensa del dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores presentó una moción ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York solicitando la desestimación de los cargos por narcotráfico y narcoterrorismo. Para hablar sobre este tema, Maibort Petit, analista internacional, investigadora y politóloga venezolana, conversó con el programa La Tarde de NTN24.