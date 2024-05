Coreano fue el único pasajero en vuelo de Conviasa Managua-Caracas y grabó su experiencia: "da un poco de miedo"

El tiktoker surcoreano Lim Jae Jun, reconocido creador de contenido radicado en Venezuela, expuso mediante un video cómo es viajar con la aerolínea Conviasa en la ruta Managua-Caracas.

Lim compartió un video en su cuenta de Instagram relatando la experiencia que vivió en el vuelo de cuatro horas en el que fue el único pasajero.

“Gente, estoy en un avión para Caracas desde Nicaragua, pero soy el único pasajero aquí del avión. Nadie más reservó este vuelo y está volando solo para mí”, dijo el coreano.

“Estar solo en el avión está loco”, señaló.

Al viajar completamente solo, el influencer caminó por todo el avión y hasta bromeó: “Tal vez me podría sentar allá”, dijo, señalando la zona de primera clase.

Sin ningún problema, Lim se cambió de asiento y aprovechó las amenidades de la clase ejecutiva: "me siento millonario", escribió.

El video, que ya completa más de 80.000 likes, ha generado decenas de comentarios de los más de 800 mil seguidores del asiático en Instagram.

"Él no sabe lo que realmente pasa con ese vuelo. No es suerte gente, no es lujo, es realmente serio que hayan hecho esto. Un pasajero... La excusa perfecta para tráfico", "Sabrá Dios que transporta ese avión. Agradece que llegaste a Caracas sano y salvo", "Los otros asientos están vendidos a gente fantasma, el gobierno lo hace para justificar gastos", dijeron algunos internautas que señalan que los vuelos son una estrategia del régimen venezolano.

Por su parte, otros de los usuarios aprovecharon para felicitarlo por la curiosa y lujosa experiencia.

Esta es una nueva ruta que apenas lleva unos 10 días en funcionamiento, pues los aviones del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa) volaban hacia la capital nicaragüense pero con escala en La Habana.

Este vuelo tenía una itinerancia importante: lunes, miércoles, jueves, viernes y sábados, sin embargo, el pasado 5 de mayo la aerolínea inició vuelos diarios toda la semana y sin escalas hacia Managua.