Crisis de agua en La Habana: Díaz-Canel reconoce que el suministro atraviesa una situación crítica

Miguel Díaz-Canel ha reconocido la situación crítica por la que está pasando gran parte de La Habana por la falta de agua potable, problema que se ha agrandado con los largos apagones y el deterioro de la infraestructura hidráulica.

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El dictador cubano visitó este jueves la fuente de Paso Seco, una de las instalaciones estratégicas que se usan para abastecer a la capital, lugar donde supervisó las labores de recuperación del sistema. En el transcurso del recorrido, pidió “resolver en el menor tiempo posible” el problema del suministro, según informó el régimen.

La crisis afecta a una ciudad que cuenta con casi dos millones de habitantes y tiene una relación directa con el colapso energético que afronta el régimen.

Los sistemas encargados de bombear y distribuir el agua tienen dependencia de la electricidad, por lo que los cortes extensos terminan interrumpiendo también el suministro del líquido.

La situación se añade a los problemas estructurales que arrastra la red hidráulica cubana. Aguas de La Habana notificó desde hace poco sobre una “compleja avería en la infraestructura hidráulica” la cual obligó a detener de emergencia una de las conductoras clave del sistema central de abastecimiento.

La interrupción dejó sin servicio a seis municipios de la capital, aproximadamente la mitad de La Habana, según los datos divulgados por la empresa estatal.

El problema, no obstante, trasciende a la capital. Antonio Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, aseguró en mayo que cerca de 2,7 millones de personas enfrentaban dificultades agravadas debido al poco suministro de agua en la isla.

El funcionario culpó parte de la situación al déficit energético y a las dificultades para conseguir financiamiento, proveedores y piezas de repuesto. De igual forma reconoció que la falta de electricidad genera que numerosas estaciones de bombeo trabajen con bajas presiones o queden de forma completa paralizadas.

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“El agua se rebombea con bajas presiones y si no hay corriente se quedan muchas personas sin recibir el servicio”, expresó Rodríguez a la televisión estatal, según EFE.

El régimen intenta responder con medidas provisionales entre las que se encuentra la incorporación de motores para mantener funcionando algunos sistemas de bombeo en medio de la búsqueda de avanzar hacia instalaciones alimentadas con energía solar.

El plan contempla que una parte importante de las estaciones de bombeo del país opere en el futuro con fuentes renovables. De las cerca de 3.300 estaciones existentes, la meta oficial es que el 52 % use este tipo de energía.

En estos momentos, la solución depende de recuperar equipos dañados y garantizar el suministro eléctrico que se requiere para ponerlos de nuevo en funcionamiento.

Mientras que no ocurra eso, los habitantes de La Habana seguirán enfrentando una mezcla de apagones, falta de agua y una infraestructura cada vez más deteriorada.

El reconocimiento público de Díaz-Canel deja en claro que la crisis de los servicios básicos se convirtió en uno de los problemas clave que enfrenta el régimen, sin que exista aún una solución inmediata para recuperar la normalidad del suministro.