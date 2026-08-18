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Martes, 18 de agosto de 2026
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Fútbol venezolano

"El peor penalti de la historia": el insólito cobro en el fútbol venezolano que le da la vuelta al mundo

agosto 18, 2026
Por: Luis Cifuentes
Fútbol venezolano - Foto de referencia: EFE
Fútbol venezolano - Foto de referencia: EFE
El insólito hecho se dio en el encuentro del fútbol venezolano entre Universidad Central y Caracas, por la cuarta jornada del balompié de ese país.

Un lanzamiento de penalti ha desatado un intenso debate en redes sociales después de que usuarios lo calificaran como posiblemente el peor cobro en la historia del fútbol.

El insólito hecho se dio en el encuentro del fútbol venezolano entre Universidad Central y Caracas, por la cuarta jornada del balompié de ese país.

Cuando transcurrían los últimos minutos del primer tiempo, Caracas tuvo un penalti a favor mientras el marcador estaba 1 a 0 a su favor.

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El atacante Sebastián González se dispuso a cobrar, pero al momento de hacerlo su cobro se desvió tanto que generó todo tipo de burlas.

Un usuario publicó las imágenes con un contundente mensaje: "Es el peor cobro de un penal en la historia del fútbol".

La publicación acumuló más de 75,500 visualizaciones en pocas horas y generó cientos de reacciones entre los usuarios de la plataforma, quienes hicieron hincapié en la manera como quiso engañar a Rafael Romo, portero de la UCV y la selección VInotinto.

Los comentarios de los aficionados no se hicieron esperar. “Ni Peñaranda en 2017 se atrevió a tanto"; “Es el peor cobro de un penal en la historia del fútbol”; “Es el peor cobro de un penal en la historia del fútbol”, fueron algunas de las reacciones.

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Finalmente, el club capitalino terminó llevándose la victoria por 1 a 0, lo que lo ubica en la octava posición del torneo local con cuatro puntos. Entretanto, la Universidad Central se ubica en el puesto 12 con tan solo tres puntos de 12 posibles.

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