Candidato republicano Byron Donalds respalda la política de Trump “en la caída del régimen” de Cuba

El candidato republicano a la gobernación de Florida, el congresista Byron Donalds, respaldó formalmente la línea dura en la política exterior hacia el régimen de Cuba promovida por Donald Trump.

Durante un acto de campaña celebrado en Miami, el aspirante afirmó que espera la “caída del régimen” en la isla y aseguró que el pueblo cubano contará con su respaldo desde el gobierno estatal.

Donalds oficializó además que su candidato a vicegobernador será el senador estatal Bryan Ávila, hijo de exiliados cubanos, la presentación de la fórmula ejecutiva se llevó a cabo en la Torre de la Libertad (Freedom Tower), un espacio simbólico para la comunidad del exilio en Miami.

La dupla republicana enfoca su mensaje en captar al electorado hispano del sur de Florida, especialmente a las comunidades cubana y venezolana, durante el encuentro, los candidatos basaron sus intervenciones en el rechazo a las ideologías de izquierda y las políticas progresistas.

La estrategia electoral de Donalds y Ávila buscan movilizar el voto latino mediante un discurso frontal contra el “socialismo” en Florida, Los republicanos han utilizado como argumento de contraste el ascenso político de figuras como Angie Nixon, candidata demócrata, donde cubanos y venezolanos son renuentes a la palabra “socialismo”.

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El evento contó con el respaldo del congresista cubano-estadounidense Mario Díaz-Balart, uno de los referentes más críticos contra las dictaduras de la región en la Cámara de Representantes.

“Queremos apoyar al presidente con respecto a una Cuba libre. Una Cuba libre es algo que apoyo completamente. Ese régimen necesita caer y, cuando lo haga, el pueblo cubano tendrá un gran amigo en mí como próximo gobernador de Florida”, afirmó Byron Donalds.

Las encuestas del Latino Public Opinion Forum de la Universidad Internacional de Florida (FIU) señalan que el grupo de votantes cubano-estadounidenses mantiene el nivel de respaldo más sólido hacia la agenda conservadora en el estado.

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Donalds, quien ganó las primarias del Partido Republicano, busca convertirse en el primer gobernador afro-estadounidense en la historia de Florida en las elecciones pautadas para el próximo 3 de noviembre.