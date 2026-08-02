Francia pone fin al confinamiento de 30.000 personas tras incendio industrial

Las autoridades de Francia levantaron este domingo el confinamiento preventivo de cerca de 30.000 habitantes que permanecieron varias horas en sus viviendas debido a un incendio registrado en un almacén de residuos industriales en el este del país.

VEA TAMBIÉN Dos pilotos fallecen tras choque de helicópteros que combatían incendios en Grecia o

La prefectura informó que las mediciones realizadas para evaluar el impacto del humo permitieron confirmar que no existía riesgo de toxicidad ni de contaminación para las poblaciones afectadas, por lo que la medida fue suspendida.

El incendio comenzó alrededor de las 10:30 de la mañana en un almacén ubicado dentro de las instalaciones de la empresa Safe (Suez Alternative Fuels & Energies), en el polígono industrial de Gandrange.

La compañía indicó que las causas del siniestro aún son desconocidas y permanecen bajo investigación.

VEA TAMBIÉN Terrorismo sacude a Colombia: explosión de carro bomba en Cúcuta deja daños significativos o

Según la empresa, la planta almacenaba y procesaba materiales clasificados como de "umbral bajo", es decir, con cantidades limitadas de sustancias peligrosas, aunque no reveló mayores detalles por razones de seguridad.

Durante la emergencia, las autoridades ordenaron a los residentes de cinco municipios permanecer en sus hogares, cerrar puertas y ventanas, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse alejados del área afectada.

El servicio de bomberos informó que el fuego consumió un almacén de aproximadamente 800 metros cuadrados y provocó el colapso de su estructura. El edificio quedó prácticamente destruido por las llamas.

Aunque la densa columna de humo, visible desde la ciudad de Metz, desapareció con el paso de las horas, al caer la tarde aún persistía un ligero olor acre en la zona. Algunos habitantes relataron molestias como dolor de cabeza durante el desarrollo del incendio.

VEA TAMBIÉN Incendio en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT) en Caracas dejó varias personas afectadas por el humo o

Las autoridades recordaron que Francia enfrenta una temporada marcada por numerosos incendios, entre ellos uno que ha devastado cerca de 42.000 hectáreas en el suroeste del país, considerado el más destructivo desde 1949.

Asimismo, organismos internacionales han advertido que el humo de estos eventos puede transportar gases contaminantes a grandes distancias y afectar la calidad del aire incluso en otros países.