Embajador de EE. UU. ante la ONU dice que Trump ha pausado los ataques contra el régimen de Irán porque "les está dando un poco de margen"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está dando "un poco de margen" a la vía diplomática con Irán, afirmó este domingo el embajador de Estados Unidos ante la ONU, después de dos noches consecutivas sin ataques contra ese régimen.

El representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, dijo a Fox News que Washington sigue "listo" para lanzar nuevas ofensivas contra Irán y que "se han desplegado más recursos en la región".

No obstante, señaló que Trump está "dando algo de espacio a las conversaciones, les está dando un poco de margen".

Las fuerzas armadas de Estados Unidos concluyeron la madrugada del viernes su decimotercera noche de bombardeos en Irán, en la mayor escalada del conflicto desde el alto el fuego de abril.

Irán pasó una segunda noche sin bombardeos de Estados Unidos, en una pausa en la guerra de casi cinco meses que, según la prensa norteamericana, se debe en parte a la disminución de municiones y de interceptores Patriot.

Sin embargo, aunque el viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó ataques de mayor envergadura contra Irán, una relativa calma se instaló en la región tras casi dos semanas de enfrentamientos.

Las operaciones estadounidenses contra Irán están "en pausa", informó CNN citando una fuente no identificada del Pentágono.

VEA TAMBIÉN Estados Unidos detuvo por segunda noche consecutiva los ataques contra el régimen de Irán: escasez de municiones sería la causa o

Los planes de escalar la campaña quedaron congelados en parte por la disminución de municiones, publicó The New York Times, que citó a dos personas informadas.