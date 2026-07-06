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Lunes, 06 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

"¿Dónde estuvo el Estado desde el principio?": Jesús Armas, exprisionero político venezolano, sobre la inacción del régimen de Delcy Rodríguez ante la tragedia por los terremotos

julio 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Tanto las acciones como las declaraciones de Delcy Rodríguez tras los terremotos en Venezuela han generado fuertes acusaciones de politización y manejo partidista de la emergencia.

En entrevista con el programa La Tarde de NTN24, Jesús Armas, exprisionero político venezolano, cuestionó la inacción del régimen de Delcy Rodríguez ante la tragedia por los terremotos.

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"La pregunta que me hago es: ¿dónde estuvo el Estado desde el principio?", pronunció Armas con evidente indignación.

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Asimismo, contó en el canal de las Américas cómo la sociedad civil se organizó para convocar ingenieros para recibir formación respecto a las afectaciones a las estructuras por los sismos. "En pocos días tuvimos más de 600 inscripciones", comentó el entrevistado.

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Tanto las acciones como las declaraciones de Delcy Rodríguez tras los terremotos en Venezuela han generado fuertes acusaciones de politización y manejo partidista de la emergencia.

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Hasta el momento sigue en aumento la cifra de muertos en Venezuela tras los terremotos. El régimen reporta 3.535 decesos.

De acuerdo con las cifras oficiales, el doble sismo que sumió al país en el luto y la desesperación también ha dejado al menos 16.740 heridos.

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