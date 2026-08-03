Petro se despide del gobierno envuelto en escándalos pero dando "honores" y un abrazo a temible tirano: así fue su visita a la dictadura de Cuba

La pregunta que se hacen los colombianos a pocos días del cambio de mando en lo más alto del gobierno es dónde se encuentra el presidente Gustavo Petro, quien no ha hecho apariciones públicas tras el anuncio de que se iba de gira a Cuba.

En la isla sí se le vio abrazado con el temible tirano del régimen instalado en La Habana, Miguel Díaz-Canel, en lo que desde ya es la imagen con la que abandona la Casa de Nariño.

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Su viaje a La Habana a horas de dejar de ser presidente en Colombia se da, además, al tiempo que estallan escándalos por presuntos actos de corrupción que involucran a mujeres con las que se les ha relacionado.

Para analizar el controversial viaja a La Habana y la forma como Petro deja el poder en Colombia, el programa La Noche habló con Germán Rodríguez, mayor en retiro de la Armada de Colombia y senador, y José Jaime Uzcátegui, miembro de la Cámara de Representantes de Colombia.

José Jaime Uzcátegui aseveró que el viaje a Cuba y su posterior alejamiento de los medios se explica en que en su Gobierno “están arrinconados”. “No quieren poner la cara por los múltiples escándalos de corrupción”.

“Tienen tanta soberbia que no quieren participar de la posesión y transmisión de mando (…) Siguen con un discurso anacrónico que ya nadie les cree”, expresó.

Lamentó, a su vez, que lo que se imagina actualmente del presidente de Colombia es “tomando ron cubano y fumándose un puro”, mientras en su país acontecía un cruento atentado en Cúcuta, lo que muestra su indiferencia hacia las víctimas que deja la violencia en el territorio colombiano.

“Como es que no viaja a Cúcuta y prefiere irse de vacaciones a Cuba (…) Le da pena ponerle la cara a la prensa. (…) Casi que una quinta parte de su tiempo como presidente se la pasó en el exterior con agendas muy opacas porque no defendía los intereses del país, sino que nos pasamos de escándalo en escándalo”, aseveró.

El representante a la cámara, a modo de ejemplo, recordó con pesar los más de 700 secuestros en Colombia en medio del tiempo en que estuvo un funcionamiento la denominada Paz Total.

Rodríguez, por su parte, mencionó que se debe investigar qué realmente fue a hacer Gustavo Petro en Cuba. “Hay mucha tela para cortar”.

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Sugirió que, incluso, el presidente puede estar planeando un Plan B en caso de verse vinculado con delitos en los que la justicia de Estados Unidos esté posando sus ojos.