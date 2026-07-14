Diosdado Cabello
Programa: Club de Prensa
Tras conocerse fotos de Diosdado Cabello compartiendo con John Barrett y militares de EEUU ¿por qué no lo detuvieron?
La fotografía que causó una gran indignación entre John Barrett, el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, y Diosdado Cabello ya tendría explicación, pero después se conoció otra imagen de Cabello estrechando la mano de un militar del Comando Sur y la pregunta que surge es ¿por qué no fue detenido? El periodista David Placer dice que todo tiene una explicación y que el mismo Diosdado habría filtrado las fotos estratégicamente para limpiar su imagen.