NTN24
Martes, 14 de julio de 2026
Martes, 14 de julio de 2026
Diosdado Cabello
Programa: Club de Prensa

Tras conocerse fotos de Diosdado Cabello compartiendo con John Barrett y militares de EEUU ¿por qué no lo detuvieron?

julio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
La fotografía que causó una gran indignación entre John Barrett, el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, y Diosdado Cabello ya tendría explicación, pero después se conoció otra imagen de Cabello estrechando la mano de un militar del Comando Sur y la pregunta que surge es ¿por qué no fue detenido? El periodista David Placer dice que todo tiene una explicación y que el mismo Diosdado habría filtrado las fotos estratégicamente para limpiar su imagen.

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