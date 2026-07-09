Se acabó el Mundial para los equipos africanos: Marruecos lo intentó, pero no pudo ante la poderosa Francia en cuartos de final

Francia y Marruecos se midieron este jueves 9 de julio por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Aunque Marruecos lo intentó, no pudo ante el poder mostrado por Francia en gran parte del mencionado duelo.

El conjunto dirigido por Mohamed Ouahbi perdió 2-0 ante la escuadra comandada por Didier Deschamps.

El resultado final del trámite le sonrió a la oncena del 'viejo continente' (2 - 0). Los tantos fueron firmados por Kylian Mbappé (60 - 2T) y Ousmane Dembélé (66 2T).

Con esta formación saltó al terreno Francia (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé.

Marruecos, por su parte, se presentó con esta alineación: (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Mazraoui, Salah-Eddine; Bouaddi, El Aynaoui; Díaz, Ounahi, El Khannouss; Talbi.

La Copa del Mundo 2026 comenzó oficialmente el jueves 11 de junio y finalizará el domingo 19 de julio de 2026.

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El torneo actual es el más extenso de la historia, ya que por primera vez participan 48 selecciones, superando el formato anterior de 32 equipos.

Además, este campeonato marcó varios hitos, como el récord de 104 partidos disputados a lo largo del torneo y el hecho de ser organizado conjuntamente por tres naciones.