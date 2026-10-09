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Panamá

"Cuenten con el respaldo de Colombia y con nuestra disposición para brindar asistencia": De la Espriella y otros países ofrecen ayuda a Panamá tras fuerte terremoto

octubre 9, 2026
Por: Luis Cifuentes
Terremoto en Panamá y Abelardo de la Espriella - Fotos: EFE
Terremoto en Panamá y Abelardo de la Espriella - Fotos: EFE
A través de sus redes sociales, el mandatario colombiano ofreció ayuda al gobierno panameño tras el devastador sismo.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, fue uno de los primeros mandatarios y líderes de la región que se pronunció sobre el fuerte terremoto en Panamá que deja graves daños en infraestructura.

A través de sus redes sociales, el mandatario colombiano ofreció ayuda al gobierno panameño tras el devastador sismo.

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“Expreso toda mi solidaridad y afecto al hermano pueblo de Panamá y a su Gobierno ante los difíciles momentos que atraviesan a causa del fuerte sismo”, escribió el mandatario. “Colombia acompaña a la nación panameña en esta adversidad. Nos unen la historia, la hermandad y unos lazos de amistad que se fortalecen especialmente en los momentos difíciles. ¡Panamá no está sola! Cuenten con el respaldo de Colombia y con toda nuestra disposición para brindar la asistencia que sea necesaria”, agregó.

En el mismo sentido se pronunciaron los gobiernos de México, Chile y Guatemala.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ofreció ayuda a Panamá y señaló que se comunicó con el mandatario panameño José Raúl Mulino.

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“Me he comunicado con el presidente @JoseRaulMulino para expresarle mi solidaridad y cercanía ante el fuerte sismo en Panamá. Guatemala está a disposición para brindar el apoyo que necesiten. Nuestra embajada nos confirma que los guatemaltecos en ese país se encuentran a salvo. Un abrazo fraterno al pueblo panameño”, indicó.

La cancillería mexicana expresó “su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Panamá ante el sismo registrado el día de hoy en el sur del país” y el ministro del Interior chileno, Claudio Alvarado, ofreció la total disponibilidad de su país para colaborar ante la tragedia.

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