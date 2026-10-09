"Cuenten con el respaldo de Colombia y con nuestra disposición para brindar asistencia": De la Espriella y otros países ofrecen ayuda a Panamá tras fuerte terremoto
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, fue uno de los primeros mandatarios y líderes de la región que se pronunció sobre el fuerte terremoto en Panamá que deja graves daños en infraestructura.
A través de sus redes sociales, el mandatario colombiano ofreció ayuda al gobierno panameño tras el devastador sismo.
“Expreso toda mi solidaridad y afecto al hermano pueblo de Panamá y a su Gobierno ante los difíciles momentos que atraviesan a causa del fuerte sismo”, escribió el mandatario. “Colombia acompaña a la nación panameña en esta adversidad. Nos unen la historia, la hermandad y unos lazos de amistad que se fortalecen especialmente en los momentos difíciles. ¡Panamá no está sola! Cuenten con el respaldo de Colombia y con toda nuestra disposición para brindar la asistencia que sea necesaria”, agregó.
En el mismo sentido se pronunciaron los gobiernos de México, Chile y Guatemala.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ofreció ayuda a Panamá y señaló que se comunicó con el mandatario panameño José Raúl Mulino.
“Me he comunicado con el presidente @JoseRaulMulino para expresarle mi solidaridad y cercanía ante el fuerte sismo en Panamá. Guatemala está a disposición para brindar el apoyo que necesiten. Nuestra embajada nos confirma que los guatemaltecos en ese país se encuentran a salvo. Un abrazo fraterno al pueblo panameño”, indicó.
La cancillería mexicana expresó “su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Panamá ante el sismo registrado el día de hoy en el sur del país” y el ministro del Interior chileno, Claudio Alvarado, ofreció la total disponibilidad de su país para colaborar ante la tragedia.