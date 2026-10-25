NTN24
Domingo, 25 de octubre de 2026
Domingo, 25 de octubre de 2026
Regreso María Corina Machado

¿Qué lección le está dando Venezuela al mundo con la reacción a la llegada de María Corina Machado?

octubre 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Andrés Guilarte, analista político, se conectó con NTN24 para hablar acerca de la esperada llegada de María Corina Machado a Venezuela y las lecciones que deja la reacción del pueblo venezolano que se volcó a las calles a recibirla y acompañarla en una caravana rumbo a Caracas “Es uno de los momentos más importantes del año y de la historia reciente de Venezuela y se configura el 2026 como uno de los años más importantes de la historia de Venezuela y creo que la principal lección que estamos viendo es que Venezuela no está dormida, que a pesar de todas las dificultades están en las calles en estos momentos, lo que hace a María Corina mucho más grande y hace esto un simbolismo que no mostrará cambios el día de mañana, pero deja una gran expectativa y el país está listo para acompañar al símbolo de la libertad del país”, aseveró.

También le puede interesar

María Corina Machado regresó a Venezuela / FOTO: EFE
Regreso María Corina Machado

¿Qué lección le está dando Venezuela al mundo con la reacción a la llegada de María Corina Machado?

María Corina Machado en diálogo con NTN24 a su ingreso a Caracas.
Regreso María Corina Machado

"El país nos está dando una lección a todos. Esto es Venezuela": María Corina Machado da en NTN24 sus primeras palabras a un medio tras su regreso

María Corina Machado y Alida Hernández / FOTO: EFE
Regreso María Corina Machado

“La llegada de María Corina para nosotros los familiares de los presos políticos es la esperanza”: Alida Hernández

María Corina Machado en Venezuela (Comando Con Venezuela)
Regreso María Corina Machado

Venezolanos colapsan autopista por la que María Corina Machado llega a Caracas: impactantes imágenes aéreas

María Corina en Venezuela (EFE)
María Corina Machado

Así se prepara Caracas para recibir a María Corina Machado con miles de venezolanos agolpados en las calles

Marta Lucía Ramírez manifiesta su respaldo a María Corina ante eventual regreso - Fotos: EFE/AFP
Regreso María Corina Machado

“Va a tener que estar en las calles”: Marta Lucía Ramírez sobre el regreso de María Corina Machado

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Querían destruir a De la Espriella y a Uribe": Melquisedec Torres sobre Pacto de Valledupar que enreda a Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Hezbolá estaría reclutando delincuentes brasileños para operaciones clandestinas en América Latina, según investigación federal

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

De Gestor de Paz a extraditado: De la Espriella mandó al cabecilla de las FARC ‘mocho olmedo’ a EEUU

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

“La llegada de María Corina para nosotros los familiares de los presos políticos es la esperanza”: Alida Hernández

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Despliegues navales y operaciones aéreas: así amplía EE. UU. su presencia militar en América Latina

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Los glaciares pierden 273.000 millones de toneladas de hielo al año y crece la alerta por el agua dulce

Ver más

Videos

Ver más
En la caravana de María Corina Machado gritan los venezolanos: "¡Fuera Delcy!" / FOTO: Canva
Regreso María Corina Machado

“¡Fuera Delcy!”, gritan los venezolanos que se tomaron las calles para recibir a María Corina Machado

María Corina Machado y Juan Pablo Guanipa (AFP)
Regreso María Corina Machado

"Necesitamos acelerar tiempos porque la urgencia que tienen los venezolanos llega al drama": Juan Pablo Guanipa

Caravana de María Corina Machado / FOTO: Captura de video
Regreso María Corina Machado

Un atardecer inolvidable para los venezolanos: así avanza la caravana de María Corina Machado

Multitudinarias movilizaciones en territorio venezolano tras regreso de María Corina Machado - Foto: EFE
Regreso María Corina Machado

"Hoy sí podemos decir que los venezolanos están bailando": José Amalio Graterol

Perkins Rocha, abogado de Vente Venezuela perseguido por el régimen - Foto: EFE
Regreso María Corina Machado

"Llena un vacío; no debe bajar la presión": Perkins Rocha, en arresto domiciliario, tras regreso de María Corina Machado a Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Museo de Louvre en París - Foto: EFE
Francia

Los tres museos más importantes de París cerrarán este sábado ante anuncio de nuevas movilizaciones

Volodímir Zelenski, Donald Trump y Vladímir Putin - Fotos EFE
Rusia

Zelenski advierte que la decisión de Trump de eximir a Rusia de nuevas sanciones representa un incentivo para Putin: "Seguirá atacando"

Jorge Rodríguez, ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional chavista - Foto: EFE
Jorge Rodríguez

Estados Unidos remueve a Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, de la lista OFAC

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Debate presidencial hunde a Lula y consolida a Bolsonaro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela: La libertad no se tutela, se conquista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Museo de Louvre en París - Foto: EFE
Francia

Los tres museos más importantes de París cerrarán este sábado ante anuncio de nuevas movilizaciones

Volodímir Zelenski, Donald Trump y Vladímir Putin - Fotos EFE
Rusia

Zelenski advierte que la decisión de Trump de eximir a Rusia de nuevas sanciones representa un incentivo para Putin: "Seguirá atacando"

Jorge Rodríguez, ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional chavista - Foto: EFE
Jorge Rodríguez

Estados Unidos remueve a Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, de la lista OFAC

Estados Unidos

Contundente rechazo: Estados Unidos condenó ataque contra militares salvadoreños en Haití

Acciones del Inpec en cárceles (X de De la Espriella)
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella publica impactantes imágenes de medidas de fuerzas penitenciarias al interior de cárceles por sus 50 días de presidencia

BTS y Estadio Nemesio Camacho - El Campín | Fotos AFP y EFE
BTS

BTS en Colombia: esta sería la cifra que habría pagado por el mantenimiento de la grama de El Campín

Atentado contra una patrulla de la Sijin-Foto: captura de video de X
Atentado

Ataque terrorista contra patrulla de la Sijín deja un policía muerto y siete heridos en la vía Panamericana en el Cauca

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023