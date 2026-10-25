¿Qué lección le está dando Venezuela al mundo con la reacción a la llegada de María Corina Machado?

Andrés Guilarte, analista político, se conectó con NTN24 para hablar acerca de la esperada llegada de María Corina Machado a Venezuela y las lecciones que deja la reacción del pueblo venezolano que se volcó a las calles a recibirla y acompañarla en una caravana rumbo a Caracas “Es uno de los momentos más importantes del año y de la historia reciente de Venezuela y se configura el 2026 como uno de los años más importantes de la historia de Venezuela y creo que la principal lección que estamos viendo es que Venezuela no está dormida, que a pesar de todas las dificultades están en las calles en estos momentos, lo que hace a María Corina mucho más grande y hace esto un simbolismo que no mostrará cambios el día de mañana, pero deja una gran expectativa y el país está listo para acompañar al símbolo de la libertad del país”, aseveró.