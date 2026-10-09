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Viernes, 09 de octubre de 2026
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Terremoto

Estas son las fuertes imágenes que deja el terremoto de magnitud 8,0 que estremeció este viernes a Panamá

octubre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Terremoto en Panamá (AFP)
Terremoto en Panamá (AFP)
De momento no se han reportado víctimas, aunque sí algunos daños materiales como lo muestran las imágenes.

Se conocen las primeras imágenes de la situación en Panamá luego del fuerte terremoto que ocurrió en el país durante la tarde de este viernes 9 de octubre.

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Los primeros reportes indican que el evento tuvo una magnitud de 8.0, y se mantiene una alerta de tsunami activada por las autoridades locales panameñas.

El sismo, cuya magnitud de 8,0 fue registrada por el Servicio Geológico Colombiano, provocó pánico en la capital panameña en donde se encuentran varios modernos rascacielos con terminados en vidrio.


De momento no se han reportado víctimas, aunque sí algunos daños materiales como lo muestran las imágenes.

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El terremoto se registró a las 12H56 locales (17H56 GMT) con epicentro a 10 kilómetros de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, el centro sur del país, y se sintió con intensidad en Ciudad de Panamá, donde miles de personas salieron de los edificios presas del miedo.

El USGS revisó a 7,7 la magnitud del terremoto, tras una primera estimación de 8 y una segunda de 7,6. Los sismos en la capital son inusuales y ocurren principalmente en la provincia de Chiriquí.

Varias réplicas importantes, incluso de 6, se han reportado tras el fuerte movimiento telúrico y las autoridades evalúan algunos daños, sobre todo en las zonas centrales de Herrera, Azuero, Veraguas, Los Santos y otras regiones.

Según los informes preliminares, el temblor se sintió en todo el país. Las autoridades llamaron a la calma a la población.

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