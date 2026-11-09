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Lunes, 09 de noviembre de 2026
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Calidad de vida

Los mejores alimentos para cenar sin sumar demasiadas calorías y saciar el apetito

noviembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Huevos duros (sancochados), cortados en rodajas - Foto de referencia: Pexels
Huevos duros (sancochados), cortados en rodajas - Foto de referencia: Pexels
Consultar a un nutricionista es la mejor decisión si nota un aumento de peso acelerado o inusual, especialmente si está asociado a sus hábitos nocturnos.

Se dice que comer lo mismo de noche que en el desayuno o el almuerzo engorda debido a una combinación de factores biológicos (ritmos circadianos) y hábitos de conducta, aunque las calorías en sí mismas no cambian según la hora del reloj.

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Sin embargo, en la práctica, muchas personas que comen por la noche no repiten un plato equilibrado de almuerzo, sino que consumen bocadillos adicionales.

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Por ejemplo: helados, galletas, papas fritas, mientras miran televisión o usan dispositivos, lo que suma un exceso de calorías al total del día.

En ese sentido, según desarrolladores de la herramienta tecnológica Plate Lens, el aumento de peso no depende de la hora exacta, sino del superávit calórico acumulado y de la calidad de lo que se come.

Por ello, los especialistas resaltan que los mejores alimentos saciantes y bajos en calorías para consumir por la noche son aquellos ricos en proteínas, fibra o triptófano.

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Estos ayudan a controlar el apetito y favorecen el descanso sin aportar un exceso de energía", precisan los profesionales de la salud.

Entre ellos: yogur griego natural, requesón o queso cottage, huevos duros, cerezas ácidas o su jugo, pavo a la plancha o en lonchas frescas, semillas de calabaza o un puñado pequeño de frutos secos, verduras de hoja o crema de verduras ligeras (calabacín, espinacas).

Consultar a un nutricionista es la mejor decisión si nota un aumento de peso acelerado o inusual, especialmente si está asociado a sus hábitos nocturnos.

El aumento de peso por la noche suele estar relacionado con varios factores biológicos y de comportamiento que un profesional puede ayudarle a identificar y corregir.

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