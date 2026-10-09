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Viernes, 09 de octubre de 2026
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Panamá

¡Impactante! Terremoto de magnitud 8,0 quedó registrado en vivo durante transmisión televisiva en Panamá

octubre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Terremoto en Panamá - AFP
Terremoto en Panamá - AFP
El angustioso momento fue trasmitido por un noticiero televisivo que se encontraba en vivo justo en el momento del temblor.

En imágenes quedó registrado el momento exacto del terremoto de magnitud 8,0 que se sintió en Panamá y que tuvo como epicentro en las proximidades de Pitaloza Arriba.

El angustioso momento fue trasmitido por un noticiero televisivo que se encontraba en vivo justo en el momento del temblor.

En un video compartido en redes sociales, se observa el momento en el que la presentadora intenta comunicarse con sus colegas en varios puntos del país.

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Según la información divulgada por Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico ocurrió a las 12:56 p. m., hora local, y tuvo una profundidad de 33 kilómetros. El boletín incluye un mapa con la ubicación del epicentro en el océano Pacífico, al sur de Panamá.

El reporte del SGC señala como fuente al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), organismo encargado del monitoreo y análisis de terremotos en distintas regiones del mundo. La información corresponde a un boletín sujeto a cambios a medida que se actualizan los datos sismológicos.

Panamá se encuentra en una región de actividad sísmica asociada a la interacción de placas tectónicas, por lo que el monitoreo de estos fenómenos es fundamental para evaluar sus posibles efectos en las poblaciones cercanas.

Por el momento, no se dispone de información oficial suficiente para confirmar daños materiales, personas heridas o víctimas mortales relacionados con este evento. Tampoco se debe dar por establecida una alerta de tsunami sin un comunicado de las autoridades competentes.

Las autoridades y los organismos de monitoreo deberán aportar nuevos detalles sobre las características del sismo y sus posibles consecuencias. La información puede actualizarse conforme avance la evaluación técnica del movimiento telúrico.

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