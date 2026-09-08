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Martes, 08 de septiembre de 2026
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Venezuela

"La dictadora interina, Delcy, la sabandija que no es ni respetada por su mismo régimen": la dura exigencia desde Estados Unidos a jefe del régimen venezolano

septiembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Congresista republicano Carlos Giménez | Foto: EFE
Congresista republicano Carlos Giménez | Foto: EFE
El congresista republicano, Carlos A. Giménez, cuestionó a Delcy Rodríguez y solicitó desde el Capitolio la liberación inmediata del teniente coronel venezolano, Igbert Marín Chaparro.

El congresista de los Estados Unidos, Carlos A. Giménez, exigió la libertad de manera inmediata del teniente coronel venezolano Igbert Marín Chaparro y ha acusado al régimen de Delcy Rodríguez de seguir usando lo que describió como “terrorismo de Estado” contra opositores y presos políticos.

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A través de su cuenta en X, Giménez difundió un mensaje en el que responsabiliza directamente a la administración venezolana porque aún pertenece en prisión el militar y reclamó su liberación “incondicional”.

“Desde el Congreso federal, exigimos la libertad incondicional del patriota Igbert Marín Chaparro”, escribió el representante republicano, quien también se refirió a Delcy Rodríguez como “dictadora interina” y cuestionó el respaldo que, según el, tendría dentro de su propio régimen.

El pronunciamiento del congresista norteamericano se produjo al tiempo que organizaciones políticas y familiares denuncian que Marín Chaparro enfrenta un nuevo proceso judicial con el que podría prolongar su permanencia en prisión.

Según informó El Nacional, el teniente coronel enfrenta desde este 7 de septiembre un segundo juicio penal, tras haber cumplido en septiembre de 2025 una condena de siete años y seis meses. La denuncia sostiene que, en lugar de ser excarcelado, se abrió una nueva causa en contra.

Primero Justicia igualmente denunció el inicio del nuevo proceso y aseguró que el objetivo sería evitar su liberación. Según la organización opositora, el caso espera acusaciones con relación en un supuesto plan para atentar en contra de funcionarios de la administración venezolana y contra la sede del Consejo Nacional Electoral.

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Marín Chaparro sigue recluido en El Rodeo I. Su caso se ha visto durante por organizaciones defensoras de derechos humanos. Foro Penal notificó en abril que la justicia venezolana rechazó una solicitud de amnistía que se presentó a su favor.

El militar fue detenido en marzo de 2018 y luego condenado por instigación a la rebelión. Su familia y organizaciones de derechos humanos denunciaron condiciones de reclusión, aislamiento y vulneraciones a sus derechos. Marín Chaparro realizó huelgas de hambre en su encarcelamiento para reclamar mejores condiciones y garantías.

El caso genera presión internacional sobre el régimen venezolano. El mensaje de Giménez se une a otros pronunciamientos desde Estados Unidos que cuestionan la situación de los presos políticos y reclamado la liberación de los militares que han sido detenidos por motivos considerados políticos.

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