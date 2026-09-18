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Viernes, 18 de septiembre de 2026
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Delcy Rodríguez

Confirmado: la ONU pone a Delcy Rodríguez en la lista de oradores de la Asamblea General

septiembre 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Al cuestionado reconocimiento de Trump sobre la jefa del régimen se suma un posible encuentro entre ambos durante la semana de Asamblea General.

La Organización de las Naciones Unidas confirmó la participación de Delcy Rodríguez como representante de Venezuela en el 81 periodo de sesiones del organismo, según conoció en primicia NTN24 tras acceder al listado oficial.

El documento oficial identifica a Venezuela con las siglas "H.S." (Head of State), que corresponden a jefe de Estado.

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De este modo, el organismo diplomático presentará a Delcy Rodríguez como "jefe de Estado de Venezuela" pese a que su permanencia en el poder viola los artículos 233 y 234 de la Constitución de su país.

Desde que el dictador Maduro fue detenido y llevado ante la justicia de Estados Unidos, la Constitución venezolana establece un periodo de 90 días, prorrogables por otros 90 días, por una ausencia temporal o forzosa en el poder.

Si embargo y faltando a ley, Rodríguez superó este período a principios de julio de 2026 sin que se declare una falta absoluta, por lo que, según expertos se debió activar el mecanismo para convocar a nuevas elecciones presidenciales en un plazo determinado

En le orden del día del jueves 24 de septiembre aparece "Venezuela, Bolivarian Republic of" con la designación "H.S.", pues el Gobierno Trump le ha otorgado un cuestionado reconocimiento a la jefa del régimen.

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Esta designación sobre Rodríguez se conoció en una carta oficial del Departamento de Estado firmada por Michael Kozak, entonces subsecretario de Asuntos para el Hemisferio Occidental, en marzo del presente año.

El documento del Departamento de Estado dirigido al fiscal del caso Nicolás Maduro establece: "Con el fin de facilitar esta transición, Estados Unidos reconoce a Delcy Rodríguez como la única jefe de Estado con capacidad para actuar en nombre de Venezuela".

Asimismo, el presidente Donald Trump no descartó un posible encuentro con Rodríguez durante la semana de Asamblea General:

"Puede que lo haga (...) ya tenemos el petróleo que implica miles de barriles al mes”, respondió el mandatario republicano a una pregunta de una reportera.

Esto fue reforzado por el portal Axios que, citando fuentes cercanas a la Casa Blanca, Trump estaría preparando una reunión con Rodríguez que podría celebrarse el martes de la próxima semana.

"El presidente Trump está haciendo planes para una reunión inédita con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez", señala la publicación.

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Por la misma línea se pronunció el secretario de Estado, Marco Rubio:

"Quizá ya hemos hablado bastante, quizá. Ella estará en Nueva York, no sé si realmente va a ir, pero si va probablemente suceda", manifestó Rubio sin confirmar ni descartar la reunión.

Hasta este momento, el espacio para la dictadora interina en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General será el jueves 24 de septiembre en la segunda franja del día, que va de 3 a 9 p.m.

Según el listado al que tuvo acceso NTN24, a Venezuela le corresponde el tercer turno de la franja después de Uruguay y Senegal.

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