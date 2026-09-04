Precio del diésel alcanza precio récord en Estados Unidos por conflicto con el régimen de Irán

El diésel, el combustible que utilizan los camiones y los tractores en Estados Unidos, alcanzó este viernes un precio récord, en medio del recrudecimiento del conflicto en Irán.

El galón estadounidense de diésel (3,7 litros) alcanzó los 5,85 dólares, según los datos de referencia de la asociación automovilística estadounidense.

El récord anterior se remonta a 2022, como consecuencia de la invasión rusa en Ucrania.

Los precios de la energía se han disparado desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero, a lo que Teherán respondió con un bloqueo en el estrecho de Ormuz, paso marítimo clave para el transporte de hidrocarburos, entre otras acciones.

El precio de la gasolina corriente también ha vuelto a subir en los últimos tiempos en Estados Unidos, para un promedio de 4,15 dólares por galón, aunque se mantiene por debajo del récord de 5,05 dólares, alcanzado igualmente en 2022, según la asociación.

La guerra en Oriente Medio ha puesto bajo presión al gobierno de Estados Unidos a pocos meses de las elecciones de medio término de noviembre.

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La mejora del poder adquisitivo fue una de las principales promesas de campaña del presidente Donald Trump en 2024.