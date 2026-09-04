NTN24
Viernes, 04 de septiembre de 2026
Viernes, 04 de septiembre de 2026
Combustible

Precio del diésel alcanza precio récord en Estados Unidos por conflicto con el régimen de Irán

septiembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Vehículos en Houston, Texas - Foto: EFE
Vehículos en Houston, Texas - Foto: EFE
récord anterior se remonta a 2022, como consecuencia de la invasión rusa en Ucrania.

El diésel, el combustible que utilizan los camiones y los tractores en Estados Unidos, alcanzó este viernes un precio récord, en medio del recrudecimiento del conflicto en Irán.

El galón estadounidense de diésel (3,7 litros) alcanzó los 5,85 dólares, según los datos de referencia de la asociación automovilística estadounidense.

El récord anterior se remonta a 2022, como consecuencia de la invasión rusa en Ucrania.

o

Los precios de la energía se han disparado desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero, a lo que Teherán respondió con un bloqueo en el estrecho de Ormuz, paso marítimo clave para el transporte de hidrocarburos, entre otras acciones.

El precio de la gasolina corriente también ha vuelto a subir en los últimos tiempos en Estados Unidos, para un promedio de 4,15 dólares por galón, aunque se mantiene por debajo del récord de 5,05 dólares, alcanzado igualmente en 2022, según la asociación.

La guerra en Oriente Medio ha puesto bajo presión al gobierno de Estados Unidos a pocos meses de las elecciones de medio término de noviembre.

o

La mejora del poder adquisitivo fue una de las principales promesas de campaña del presidente Donald Trump en 2024.

Temas relacionados:

Combustible

Gasolina

Precio

Irán

Guerra

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Nuevo cerco al régimen cubano: EE. UU. sancionó a Fidel Ernesto Castro, nieto de Raúl Castro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

En Venezuela, a 8 meses de la captura de Maduro, continúa “lo de siempre, pero es peor”: Schamis

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Cámara de Representantes de EE. UU. aprueba resolución que condena el socialismo en todas sus formas

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

¿Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello están ganando tiempo en el poder mientras Estados Unidos negocia?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

El presidente Trump califica a España como país “arruinado” por la crisis migratoria en Ceuta

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Fenómeno de El Niño amenaza con ser el más intenso en 75 años de mediciones climáticas globales

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella, Mario Díaz-Balart y Gustavo Petro
Mario Díaz-Balart

"Lo que heredó el presidente De la Espriella es un desastre, heredó de Petro un país en bancarrota": Mario Díaz-Balart

Mario Díaz-Balart (AFP)
Mario Díaz-Balart

"Raúl Castro y el régimen ya están muertos, lo que hay que hacer es enterrarlos": congresista Mario Díaz-Balart

Familiares de presos políticos denuncian traslados arbitrarios a otros centros de detención sin aviso - Foto: AFP
Presos políticos en Venezuela

“Es hora de que dejen de estar jugar con la esperanza”: familiar de preso político sobre traslados

Abelardo de la Espriella - Foto AFP
Abelardo de la Espriella

“A los bandidos les queda la rendición o la baja en combate”: Abelardo de la Espriella entrega balance de operación militar

Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello - Foto: EFE
Régimen venezolano

“Estamos tratando de desmantelar una organización criminal”: Perkins Rocha tras 8 meses de captura de Maduro

Más de Economía

Ver más
Plan de Trump para asfixiar económicamente a Irán / FOTO: EFE - Captura de pantalla
Donald Trump

Estados Unidos informará sobre el Plan “D” económico contra Irán, la campaña de aislamiento más agresiva

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Trump advierte que "frenará el comercio" con algunos países si la Reserva Federal no baja las tasas de interés en EE. UU.

Refinería de petróleo - Foto: EFE
Petróleo

Los precios del petróleo suben tras la reanudación de los ataques de Estados Unidos contra el régimen de Irán

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Petróleo sí, pero no a este precio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Plan de Trump para asfixiar económicamente a Irán / FOTO: EFE - Captura de pantalla
Donald Trump

Estados Unidos informará sobre el Plan “D” económico contra Irán, la campaña de aislamiento más agresiva

Policía de Brasil - Foto de referencia de EFE
Brasil

Accidente entre un bus con pacientes médicos y un camión en Brasil deja al menos 21 muertos

Serena Williams/ Carlos Alcaraz-Foto: EFE
US Open

Alcaraz regresa tras cuatro meses lesionado pero cae junto a Serena Williams en el US Open en Nueva York

Terremoto en Colombia

Rescatista venezolana que atendió tragedia de La Guaira lidera equipo de topos en Colombia

Trabajadores de la prensa / Funcionario no identificado en Venezuela - Fotos de referencia: Pexels / EFE
Denuncia

Funcionarios no identificados intimidaron a periodista que intentaba cubrir inicio del diálogo entre el régimen y la AN 2015: borraron material de su celular

Migrantes venezolanos | Foto: EFE
Migración de venezolanos a Colombia

"No podemos ser condescendientes con la impunidad": expertos sobre deportaciones en Colombia

Las hermanas Venus y Serena Williams- Foto: EFE
Abierto de Estados Unidos

Las hermanas Williams caen en su regreso a los dobles cuatro años después en una ajustada remontada que se decidió con un “súper tie-break”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023