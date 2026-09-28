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Lunes, 28 de septiembre de 2026
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Metro de Caracas

Metro de Caracas ratifica prohibición de ingresar con mascotas al sistema de transporte tras incidente en estación Gato Negro

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Metro de Caracas (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Metro de Caracas (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Mediante un comunicado, la empresa estatal controlada por el régimen venezolano recordó que "la medida busca garantizar tanto el bienestar de los animales como la seguridad de los pasajeros".

El Metro de Caracas reiteró la prohibición de ingresar con mascotas a sus estaciones y trenes, luego de un incidente registrado en la estación Gato Negro.

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Allí, una usuaria habría agredido físicamente a una trabajadora que le impidió entrar al sistema con su perro.

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Mediante un comunicado, la empresa estatal controlada por el régimen venezolano recordó que "la medida busca garantizar tanto el bienestar de los animales como la seguridad de los pasajeros".

En la circular, la dirección del Metro de Caracas habla del "riesgo de que las mascotas sufran estrés, desorientación, calor, ruidos elevados o movimientos bruscos debido a las condiciones dentro del sistema y a la cantidad de usuarios".

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Además, la normativa contempla una "excepción para los animales de asistencia y perros guía debidamente certificados".

En ese contexto, la institución precisa: Estos deben contar con su documentación vigente, identificación visible y arnés de control para poder acceder a las instalaciones.

En Venezuela, cabe recordar, no es tan común llevar a las mascotas a todos lados como en otros países.

Esto, debido a restricciones legales sanitarias, normativas de espacios públicos y una infraestructura urbana o de transporte menos adaptada.

El país suramericano, hasta el momento, no cuenta con la normativa conocida en otros territorios como 'pet friendly' (amigable con las mascotas), por lo que las reglas dependen estrictamente de cada institución, municipio o establecimiento.

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