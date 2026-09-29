“Con los asesinos no hay diálogos”: familiar de menor muerto tras reclutamiento de grupos armados

El gobierno colombiano anunció la captura de alias El Pollo, cabecilla de la estructura 33 de las FARC, señalado como presunto responsable del reclutamiento forzado y asesinato de Mónica Lisset Beltrán, una niña de 13 años en la región del Catatumbo, Norte de Santander, zona fronteriza con Venezuela. Frente a este tema, El Informativo de NTN24 con Gladys Oyola, quien al igual que la familia de Mónica Beltrán conoce este drama de cerca: perdió a su hermano William Alberto Oyola, reclutado por las FARC cuando tenía 16 años