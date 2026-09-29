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Reclutamiento
Programa: El Informativo

“Con los asesinos no hay diálogos”: familiar de menor muerto tras reclutamiento de grupos armados

septiembre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
El gobierno colombiano anunció la captura de alias El Pollo, cabecilla de la estructura 33 de las FARC, señalado como presunto responsable del reclutamiento forzado y asesinato de Mónica Lisset Beltrán, una niña de 13 años en la región del Catatumbo, Norte de Santander, zona fronteriza con Venezuela. Frente a este tema, El Informativo de NTN24 con Gladys Oyola, quien al igual que la familia de Mónica Beltrán conoce este drama de cerca: perdió a su hermano William Alberto Oyola, reclutado por las FARC cuando tenía 16 años

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